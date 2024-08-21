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Posted 21 августа 2024, 04:31

Published 21 августа 2024, 04:31

Modified 21 августа 2024, 04:32

Updated 21 августа 2024, 04:32

Тринадцать адвокатов на топор лесника. В Чусовом слушают дело о черных лесорубах

21 августа 2024, 04:31
Фигурант двух уголовных дел о незаконной рубке не является в суд, представляя справки о плохом самочувствии.

В Чусовской районный суд поступило уголовное дело в отношении бизнесмена из Лысьвы Давида Гегелия, он обвиняется в незаконной рубке леса на сумму более 5 млн рублей. Дело начала рассматривать судья Татьяна Катаева, однако в настоящее время слушания приостановлены, поскольку обвиняемый предоставил в суд документы о том, что он тяжко болен.

Судя по данным картотеки суда, у Гегелии заключены соглашения с 13 адвокатами. Мы опросили нескольких из них, защитники пояснили, что больше не сотрудничают с мужчиной, поскольку он длительное время не оплачивал их работу.

Давида Гегелию обвиняют в восьми эпизодах незаконной рубки леса. Согласно материалам дела, он в 2019 году договорился с директором Горнозаводского лесничества (сейчас эта организация ликвидирована) Алексеем Перегожиным и получил у него фиктивное разрешение на рубку в квартале Кусье-Александровского лесничества. После этого бизнесмен подписал фиктивные договоры с тремя лицами о выкупе делянок. По подложным документам был вырублен лес, который предприниматель впоследствии в 2020–2022 годах продал.

Одновременно с тем эта же инстанция повторно рассматривает еще одно уголовное дело, но уже на 60 млн рублей ущерба лесному хозяйству. Судя по картотеке суда, заседания откладываются также — из-за болезни обвиняемого Гегелии. Кроме него по делу «черных лесорубов» проходят еще два фигуранта. У одного из подельников лысьвенского бизнесмена во время расследования полицейские нашли незаконно хранящиеся боеприпасы.

с 2016 по 2018 год подыскивал граждан, которые за минимальное вознаграждение подписывали заявления в лесничество о заготовке древесины для собственных нужд. От их имени оформлялись необходимые документы. После получения соответствующих разрешений, имея в распоряжении наемных рабочих с инструментом, бензопилами и техникой для заготовки древесины, мужчина вырубал лес. Правоохранители зафиксировали восемь таких случаев.

Всего же на территории Горнозаводского района злоумышленниками срублено порядка трех тысяч деревьев, стоимость которых, по оценке экспертов, превышает 60 млн. рублей. В 2023 году Гегелия был приговорен по этому делу к пяти годам условного наказания, но приговор был отменен во второй инстанции и дело рассматривается повторно.

Лесничего из Горнозаводска судят за помощь «черным лесорубам». Ущерб оценили в 60 миллионов рублей
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#Происшествия#Общество#Суд#Пермь#Криминал#Пермский край#Черные лесорубы
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