Тринадцать адвокатов на топор лесника. В Чусовом слушают дело о черных лесорубах

Давида Гегелию обвиняют в восьми эпизодах незаконной рубки леса. Согласно материалам дела, он в 2019 году договорился с директором Горнозаводского лесничества (сейчас эта организация ликвидирована) Алексеем Перегожиным и получил у него фиктивное разрешение на рубку в квартале Кусье-Александровского лесничества. После этого бизнесмен подписал фиктивные договоры с тремя лицами о выкупе делянок. По подложным документам был вырублен лес, который предприниматель впоследствии в 2020–2022 годах продал.