Ученые рассказали о городах, которые меньше страдают от наводнений

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Результаты этой работы были опубликованы в журнале Nature Communications и стали основой для создания нового метода моделирования наводнений, пишет newkhakasiya.online. Ученые уверены, что их исследования окажут помощь в оценке колебаний рисков наводнений в различных населенных пунктах.
Специалисты разработали улучшенную аналитическую модель, которая даст возможность градостроителям более точно оценивать вероятность наводнений, обусловленных изменениями в городской планировке. При этом они применили подходы физиков, исследующих сложные системы, такие как неупорядоченные твердые материи или сложные жидкости, чтобы выявить универсальные принципы, объясняющие различия в уровне рисков наводнений между разными городами.
Созданная ими аналитическая модель дает возможность прогнозировать уровень угрозы наводнения в любом районе на уровне квартала. Она устанавливает связь между конфигурацией городских территорий, экстремальными осадками и ущербом от наводнений.
Жители городов будут чаще сталкиваться с наводнениями в будущем, учитывая климатические изменения. Поэтому важно, чтобы горожане были подготовлены к этому и имели способы защиты.
Речь не идет о необходимости перестраивать города, но ученые считают, что результаты исследования будут учитываться в будущем инженерами-строителями. Это позволит новому поколению оценивать потенциальное воздействие застройки на риски наводнений.