Ученые рассказали о городах, которые меньше страдают от наводнений

Специалисты разработали улучшенную аналитическую модель, которая даст возможность градостроителям более точно оценивать вероятность наводнений, обусловленных изменениями в городской планировке. При этом они применили подходы физиков, исследующих сложные системы, такие как неупорядоченные твердые материи или сложные жидкости, чтобы выявить универсальные принципы, объясняющие различия в уровне рисков наводнений между разными городами.