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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Ученые рассказали о городах, которые меньше страдают от наводнений

Ученые рассказали о городах, которые меньше страдают от наводнений

21 августа 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney
Проведенное учеными исследование показало, что дизайн улиц и расположение в городах зданий влияет на их устойчивость к наводнениям.

Результаты этой работы были опубликованы в журнале Nature Communications и стали основой для создания нового метода моделирования наводнений, пишет newkhakasiya.online. Ученые уверены, что их исследования окажут помощь в оценке колебаний рисков наводнений в различных населенных пунктах.

Специалисты разработали улучшенную аналитическую модель, которая даст возможность градостроителям более точно оценивать вероятность наводнений, обусловленных изменениями в городской планировке. При этом они применили подходы физиков, исследующих сложные системы, такие как неупорядоченные твердые материи или сложные жидкости, чтобы выявить универсальные принципы, объясняющие различия в уровне рисков наводнений между разными городами.

Созданная ими аналитическая модель дает возможность прогнозировать уровень угрозы наводнения в любом районе на уровне квартала. Она устанавливает связь между конфигурацией городских территорий, экстремальными осадками и ущербом от наводнений.

Жители городов будут чаще сталкиваться с наводнениями в будущем, учитывая климатические изменения. Поэтому важно, чтобы горожане были подготовлены к этому и имели способы защиты.

Речь не идет о необходимости перестраивать города, но ученые считают, что результаты исследования будут учитываться в будущем инженерами-строителями. Это позволит новому поколению оценивать потенциальное воздействие застройки на риски наводнений.

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