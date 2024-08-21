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Житель Прикамья с ножом в руках ограбил магазин

Угрожая ножом, житель Краснокамска вынес из магазина бутылку алкоголя

21 августа 2024, 06:13
Фото: 1MI

Житель Прикамья с ножом в руках ограбил магазин

Сейчас его ожидает серьезный срок.

Житель Краснокамска пришел в магазин и пытался вынести оттуда алкоголь. А когда его пытался остановить кассир — достал нож, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В дежурную часть отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу поступило сообщение о разбойном нападении в одном из сетевых магазинов. Неизвестный пытался похитить бутылку крепкого алкоголя из торгового зала. Столкнувшись с противодействием со стороны кассира, он в качестве аргумента вытащил из брюк кухонный нож. Таким образом злоумышленнику удалось покинуть магазин.

Полицейские установили личность налетчика. Задержали его так быстро, что похищенная бутылка еще не успела опустеть. 41-летний местный житель пояснил, что на протяжении нескольких недель он обильно злоупотреблял спиртным. В какой-то момент желание продолжать пить алкоголь еще оставалось, а вот деньги закончились совсем. Тогда у мужчины созрел план похитить вожделенный напиток в магазине. На случай различных затруднений подозреваемый прихватил с собой нож. Ранее фигурант привлекался и к уголовной, и к административной ответственности.

Следственным отделом ОМВД России по Краснокамскому городскому округу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.

В начале августа в Краснокамскую больницу попал 56-летний мужчина с ножевым ранением головы. Он рассказал врачам, что на него напали в подъезде собственного дома. Молодые люди требовали деньги, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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#Происшествия#Общество#Краснокамск
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