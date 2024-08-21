Угрожая ножом, житель Краснокамска вынес из магазина бутылку алкоголя

Полицейские установили личность налетчика. Задержали его так быстро, что похищенная бутылка еще не успела опустеть. 41-летний местный житель пояснил, что на протяжении нескольких недель он обильно злоупотреблял спиртным. В какой-то момент желание продолжать пить алкоголь еще оставалось, а вот деньги закончились совсем. Тогда у мужчины созрел план похитить вожделенный напиток в магазине. На случай различных затруднений подозреваемый прихватил с собой нож. Ранее фигурант привлекался и к уголовной, и к административной ответственности.