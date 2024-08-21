В августе аренда двухкомнатных квартир в Перми выросла на 11,5%

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В августе цена аренды «однушек» в Перми уменьшилась на 1,6% в месячном выражении, составив 24,1 тыс. рублей в месяц. При этом стоимость аренды двухкомнатных квартир достигла 35,8 тыс. рублей, увеличившись на 11,5%, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на экспертов «Циан.Аналитика».
В течение года аренда однокомнатных квартир в краевой столице выросла в цене на 15%, двухкомнатных — на 18%. В августе в среднем по стране стоимость аренды «однушек» и «двушек» выросла на 7,9 и 7,4% соответственно. Это существенно превышает показателей 2023 года: в сегменте однокомнатных квартир рост цен составил 4,7%, в сегменте двухкомнатных — 6,6%.
По мнению экспертов, ускорение роста обусловлено сезонным спросом на аренду жилья летом и с влиянием изменений в ипотечном кредитовании.