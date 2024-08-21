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В Перми средняя цена аренды двухкомнатных квартир в августе составила 36 тысяч

В августе аренда двухкомнатных квартир в Перми выросла на 11,5%

21 августа 2024, 07:53

В Перми средняя цена аренды двухкомнатных квартир в августе составила 36 тысяч

Стоимость аренды «однушек» в этом месяце составила 24,1 тыс. рублей.

В августе цена аренды «однушек» в Перми уменьшилась на 1,6% в месячном выражении, составив 24,1 тыс. рублей в месяц. При этом стоимость аренды двухкомнатных квартир достигла 35,8 тыс. рублей, увеличившись на 11,5%, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на экспертов «Циан.Аналитика».

В течение года аренда однокомнатных квартир в краевой столице выросла в цене на 15%, двухкомнатных — на 18%. В августе в среднем по стране стоимость аренды «однушек» и «двушек» выросла на 7,9 и 7,4% соответственно. Это существенно превышает показателей 2023 года: в сегменте однокомнатных квартир рост цен составил 4,7%, в сегменте двухкомнатных — 6,6%.

По мнению экспертов, ускорение роста обусловлено сезонным спросом на аренду жилья летом и с влиянием изменений в ипотечном кредитовании.

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#Недвижимость#Пермь#Аренда жилья#Ипотечное кредитование#Эксперты#Цены на аренду#Сезонный спрос
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