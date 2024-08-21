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Posted 21 августа, 12:26

Published 21 августа, 12:26

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ завершен комплексный остановочный ремонт

В филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ завершен комплексный остановочный ремонт

21 августа 2024, 12:26
Фото: Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“
В ремонте участвовали 43 сотрудника других предприятий «Уралхима».

В филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ успешно завершился комплексный остановочный ремонт — самый продолжительный за последние 16 лет. Более чем за месяц было проведено порядка 2 500 работ. Задачи выполнялись в круглосуточном режиме с применением цифровой системы контроля.

Одной из важнейших работ стала замена внутренних устройств и катализатора в колонне синтеза цеха по производству аммиака. Для этого было разработано собственное уникальное техническое решение.

Андрей Трунов, технический директор АО «ОХК „Уралхим“:

— Техническое перевооружение колонны синтеза — это прорывной проект. Мы своими силами разработали, изготовили и установили внутренние устройства колонны синтеза аммиака. Это решение позволило усилить конструкции, увеличить активный объем катализатора и оптимизировать распределение газового потока.

В работах были заняты все ремонтные подразделения предприятия и персонал основных производственных цехов. Кроме того, было привлечено более 700 человек из 18 подрядных организаций. Также в ремонте участвовали 43 сотрудника других предприятий «Уралхима».

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