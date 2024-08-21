В Кизеле квартирант напал на хозяйку квартиры и отобрал у нее деньги

Увидев, как он пересчитывает купюры, женщина проверила свою одежду. Обнаружив пустые карманы, она потребовала вернуть деньги. В ответ мужчина схватил хозяйку за плечи, толкнул на пол и нанес множественные удары ногами по голове и различным частям тела. Когда потерпевшая уже не могла оказывать сопротивление, он завладел ее деньгами, которые потратил.