В Кизеле квартирант напал на хозяйку квартиры и отобрал у нее деньги

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:16
Кизеловский городской суд вынес приговор в отношении 61-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в разбое, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В октябре 2022 года сотрудники отделения полиции Кизела получили из медицинского учреждения сообщение о том, что в больницу доставлена 64-летняя женщина с множественными переломами и гематомами.
Полицейским пенсионерка рассказала, что ее избил квартирант и похитил денежные средства в размере 1500 рублей, отложенные на оплату коммунальных услуг.
В ходе предварительного следствия установлено, что за два месяца до произошедшего потерпевшая пожалела недавно освободившегося из мест лишения свободы знакомого и приютила его в своей квартире. В один из дней неработающий мужчина, улучив момент, тайно похитил из кармана пальто хозяйки деньги.
Увидев, как он пересчитывает купюры, женщина проверила свою одежду. Обнаружив пустые карманы, она потребовала вернуть деньги. В ответ мужчина схватил хозяйку за плечи, толкнул на пол и нанес множественные удары ногами по голове и различным частям тела. Когда потерпевшая уже не могла оказывать сопротивление, он завладел ее деньгами, которые потратил.
Сотрудниками полиции фигурант был задержан и заключен под стражу. По результатам экспертизы причиненные женщине травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
Суд признал кизеловца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой» и назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.