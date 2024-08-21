В Перми появятся точки продажи фермерской продукции

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
В бюджете Пермского края на период 2024, а также 2025 и 26 годы выделят средства на организацию торговых точек «Фермерский островок» с продукцией пермских производителей. Общий объем средств на эту цель составит порядка 1,7 млн рублей. Соответствующий документ опубликовали на сайте краевого Заксобрания, на него обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».
Проект будет реализован для создания благоприятных условий торговли местных производителей. В том числе, для повышения узнаваемости фермерской продукции, произведенной в Пермском крае. Как отмечается в финансовом обосновании, площадь одной торговой точки составит 20 кв. м. Пока планируется запустить два таких «островка». Сейчас заполнением торговой точки заинтересовались производители хлеба, масла, меда, а также мясной продукции и чая.
Сейчас власти не определились с точным местом размещения торговых точек, однако они могут появится в крупных сетевых магазинах вроде «Пятерочки» и «Магнита».