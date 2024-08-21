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В Перми появятся точки продажи фермерской продукции

В Перми появятся точки продажи фермерской продукции

21 августа 2024, 08:53
Фото: FusionBrain
Соответствующие изменения в бюджет внесли в краевом Заксобрании.

В бюджете Пермского края на период 2024, а также 2025 и 26 годы выделят средства на организацию торговых точек «Фермерский островок» с продукцией пермских производителей. Общий объем средств на эту цель составит порядка 1,7 млн рублей. Соответствующий документ опубликовали на сайте краевого Заксобрания, на него обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Проект будет реализован для создания благоприятных условий торговли местных производителей. В том числе, для повышения узнаваемости фермерской продукции, произведенной в Пермском крае. Как отмечается в финансовом обосновании, площадь одной торговой точки составит 20 кв. м. Пока планируется запустить два таких «островка». Сейчас заполнением торговой точки заинтересовались производители хлеба, масла, меда, а также мясной продукции и чая.

Сейчас власти не определились с точным местом размещения торговых точек, однако они могут появится в крупных сетевых магазинах вроде «Пятерочки» и «Магнита».

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#Пермь#Бюджет#Торговля#Законодательство#Хлеб#Масло#Мясо#Мед#Производители#Чай#Розничные магазины
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