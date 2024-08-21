В Перми появятся точки продажи фермерской продукции

Проект будет реализован для создания благоприятных условий торговли местных производителей. В том числе, для повышения узнаваемости фермерской продукции, произведенной в Пермском крае. Как отмечается в финансовом обосновании, площадь одной торговой точки составит 20 кв. м. Пока планируется запустить два таких «островка». Сейчас заполнением торговой точки заинтересовались производители хлеба, масла, меда, а также мясной продукции и чая.