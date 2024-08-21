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Published Сегодня, 09:32

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Updated Сегодня, 10:28

В Пермском крае докторам наук увеличат выплаты с 20 до 30 тысяч рублей

В Пермском крае докторам наук увеличат выплаты до 30 тысяч рублей

21 августа 2024, 09:32
Фото: Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

В Пермском крае докторам наук увеличат выплаты с 20 до 30 тысяч рублей

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Заксобрания Пермского края.

На ближайшем пленарном заседании Заксобрания Пермского края рассмотрят законопроект об увеличении выплат докторам наук с 20 до 30 тыс. рублей, об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале. Также на рассмотрение в краевой парламент глава Прикамья внес законопроект об увеличении размера «губернаторской» стипендии.

На совете ректоров вузов Прикамья были обсуждены и иные меры поддержки студентов, научных сотрудников и их актуализация. В том числе был поднят вопрос введения новых стипендий студентам-целевикам педагогических направлений, выбравших такие профили как физика, математика, биология, химия и информатика. Ранее Махонин на заседании краевого Правительства поручал подготовить законопроект для внедрения этих стипендий.

Предлагается выплачивать именные стипендии по 30 тыс. рублей аспирантам-очникам, обучающихся по приоритетным направлениям экономики региона и трудоустроенных в университете или научной организации. Помимо всего прочего, власти обсудили с пермскими вузами создание молодежных/студенческих проектно-конструкторских бюро.

В настоящий момент в трех университетах Перми — ПГНИУ, ПНИПУ и НИУ ВШЭ — созданы профильные школы для старшеклассников. В следующем году подобная школа появится и в Пермском педуниверситете.

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