В Пермском крае докторам наук увеличат выплаты до 30 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
На ближайшем пленарном заседании Заксобрания Пермского края рассмотрят законопроект об увеличении выплат докторам наук с 20 до 30 тыс. рублей, об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале. Также на рассмотрение в краевой парламент глава Прикамья внес законопроект об увеличении размера «губернаторской» стипендии.
На совете ректоров вузов Прикамья были обсуждены и иные меры поддержки студентов, научных сотрудников и их актуализация. В том числе был поднят вопрос введения новых стипендий студентам-целевикам педагогических направлений, выбравших такие профили как физика, математика, биология, химия и информатика. Ранее Махонин на заседании краевого Правительства поручал подготовить законопроект для внедрения этих стипендий.
Предлагается выплачивать именные стипендии по 30 тыс. рублей аспирантам-очникам, обучающихся по приоритетным направлениям экономики региона и трудоустроенных в университете или научной организации. Помимо всего прочего, власти обсудили с пермскими вузами создание молодежных/студенческих проектно-конструкторских бюро.
В настоящий момент в трех университетах Перми — ПГНИУ, ПНИПУ и НИУ ВШЭ — созданы профильные школы для старшеклассников. В следующем году подобная школа появится и в Пермском педуниверситете.