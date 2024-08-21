В Пермском крае докторам наук увеличат выплаты до 30 тысяч рублей

На совете ректоров вузов Прикамья были обсуждены и иные меры поддержки студентов, научных сотрудников и их актуализация. В том числе был поднят вопрос введения новых стипендий студентам-целевикам педагогических направлений, выбравших такие профили как физика, математика, биология, химия и информатика. Ранее Махонин на заседании краевого Правительства поручал подготовить законопроект для внедрения этих стипендий.