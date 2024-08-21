В Прикамье не хватает донорской крови двух групп

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В Прикамье наблюдается высокая потребность в двух группах крови. Как сообщили в Пермской краевой станции переливания крови, в регионе не хватает первой и второй отрицательной групп крови.
Кровь можно сдать в Перми на ул. Лебедева, 54, и в Кунгуре на ул. Красногвардейцев, 45Г. Кроме того, периодически проводятся выездные донорские акции. Прием осуществляется с понедельника по четверг с 08:00 до 13:30, в пятницу — с 08:00 до 12:30 (до 30 сентября).