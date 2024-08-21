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Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

В Пермском крае не хватает первой и второй групп крови

В Прикамье не хватает донорской крови двух групп

21 августа 2024, 04:28
Фото: 1MI

В Пермском крае не хватает первой и второй групп крови

Кровь можно сдать в Перми на ул. Лебедева, 54, и в Кунгуре на ул. Красногвардейцев, 45Г.
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Кунгур

В Прикамье наблюдается высокая потребность в двух группах крови. Как сообщили в Пермской краевой станции переливания крови, в регионе не хватает первой и второй отрицательной групп крови.

Кровь можно сдать в Перми на ул. Лебедева, 54, и в Кунгуре на ул. Красногвардейцев, 45Г. Кроме того, периодически проводятся выездные донорские акции. Прием осуществляется с понедельника по четверг с 08:00 до 13:30, в пятницу — с 08:00 до 12:30 (до 30 сентября).

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#Пермь#Кунгур#Донорство#Прикамье#Пермская краевая станция переливания крови#Первая группа крови#Вторая группа крови#Отрицательная группа крови#Донорские акции
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