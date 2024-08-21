В Прикамье прибыл «Поезд Победы»

Вчера, 20 августа, в Пермь приехала первая в мире иммерсивная передвижная выставка-музей «Поезд Победы» (12+) с максимальным эффектом присутствия. В городе состав пробудет три дня, после чего отправится в Соликамск, сообщили в пресс-службе Правительства Прикамья.