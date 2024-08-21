В Прикамье прибыл «Поезд Победы»

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Published Сегодня, 03:49
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Вчера, 20 августа, в Пермь приехала первая в мире иммерсивная передвижная выставка-музей «Поезд Победы» (12+) с максимальным эффектом присутствия. В городе состав пробудет три дня, после чего отправится в Соликамск, сообщили в пресс-службе Правительства Прикамья.
Десять тематических вагонов поезда погрузят пермяков в события Великой Отечественной войны. Для того, чтобы прийти в музей, нужно предварительно получить билет на сайте проекта. Билет на иммерсивную выставку бесплатный.
Отмечается, что на посещение поезда в краевой столице все билеты на экспозицию зарегистрированы. Отдельные пригласительные билеты появятся только в том случае, если кто-то отменит своё посещение.
Экспозиция будет работать в Перми с 20 по 23 августа с 11.00 до 18.00, в Соликамске — 23 августа с 11.00 до 19.00.