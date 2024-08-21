В Соликамские депутаты единогласно избрали главу города

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Александр Русанов избран главой Соликамского округа, сообщил местный Telegram-канал «На местах».
Депутаты местной Думы единогласно поддержали кандидатуру временно исполняющего полномочия главы городского округа — главы администрации Соликамского городского округа Александра Русанова.
Соперником Русанова был Игорь Савинов, начальник финансового управления администрации Соликамского городского округа. Третьего кандидата на пост, безработного Илью Мальцева, комиссия отсеяла 14 августа.
Александр Русанов исполняет полномочия главы Соликамского округа с 25 июня. 21 июня был последний рабочий день Русанова в Перми. Он возглавлял администрацию Ленинского района с середины марта 2022 года. Незадолго до нового назначения появилась информация, что чиновника переведут в Соликамск, но официально она не подтверждалась.
До прихода Александра Русанова округом почти два месяца — тоже в статусе и. о. — руководил Сергей Матвеев. Сегодня Матвеев вернулся к обязанностям депутата и директора МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва „Олимпиец“». Перестановки в администрации города начались после ухода с поста Евгения Самоукова — он заявил об увольнении спустя некоторое время после крупных коммунальных аварий в центре Соликамска. ЧП произошли в декабре минувшего года.