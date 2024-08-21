properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 августа, 11:58

Published 21 августа, 11:58

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Врач развеяла опасения о распространении вируса Оропуш в России

21 августа 2024, 11:58
В Европе были зафиксированы случаи заражения вирусом Оропуш, однако заболевшими оказались только те люди, которые недавно вернулись из южных стран. Какова вероятность распространения вируса в России и насколько он опасен?

Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева.

По словам специалиста, Оропуш не является смертельным заболеванием, и эпидемия, подобная той, что была вызвана коронавирусом, не ожидается.

Эксперт отметила, что случаи заболевания уже были обнаружены у европейцев, но они связаны с поездками в страны с эпидемиями лихорадки.

«Осложнения и летальные исходы при этом вирусе встречаются крайне редко и возможны только у пациентов с другими заболеваниями и ослабленной иммунной системой», — заявила врач Regions.

Беляева подчеркнула, что не стоит чрезмерно бояться этого вируса, но необходимо следить за своим здоровьем и использовать репелленты при посещении мест с большим количеством кровососущих насекомых.

Подпишитесь
Любителя денег покойников в Перми приговорили к семи годам колонии
Сегодня, 09:47
Прикамье накроет непроглядный туман
Сегодня, 09:28
Пострадавшие из-за взрыва газа в Кизеле получат материальную помощь
Сегодня, 10:11
Подразделению Минздрава Прикамья отказали в иске к поставщику неработающих ИВЛ
Сегодня, 10:56
Водитель упавшей на лестницу в центре Перми машины был пьян
Сегодня, 09:16
Пермяки просятся в дома, где из окна видно Каму — посмотреть шоу яхт и аэростатов
Сегодня, 07:45