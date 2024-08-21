Врач развеяла опасения о распространении вируса Оропуш в России

Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева.



По словам специалиста, Оропуш не является смертельным заболеванием, и эпидемия, подобная той, что была вызвана коронавирусом, не ожидается.



Эксперт отметила, что случаи заболевания уже были обнаружены у европейцев, но они связаны с поездками в страны с эпидемиями лихорадки.



«Осложнения и летальные исходы при этом вирусе встречаются крайне редко и возможны только у пациентов с другими заболеваниями и ослабленной иммунной системой», — заявила врач Regions.



Беляева подчеркнула, что не стоит чрезмерно бояться этого вируса, но необходимо следить за своим здоровьем и использовать репелленты при посещении мест с большим количеством кровососущих насекомых.