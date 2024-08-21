Вытрезвители в Пермском крае могут появиться уже в январе 2025 года

Как сообщает издание, в ходе заседания комитета представители краевой администрации уточнили, что сейчас прообразы специализированных учреждений есть в 27 регионах России. Часть из них созданы при центрах социальной адаптации. Оценить эффект от их создания можно будет не раньше чем через три-четыре года.