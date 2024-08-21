Вытрезвители в Пермском крае могут появиться уже в январе 2025 года

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Депутаты краевого Законодательного собрания на заседании комитета по социальной политике рассмотрели поправки к законопроекту о создании специализированных организаций для помощи гражданам в алкогольном и наркотическом опьянении. Закон, в случае его принятия, должен вступить в силу 1 января 2025 года, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Инициатором законопроекта выступили краевые власти. Документ был внесен на рассмотрение в мае этого года.
Так, специализированные организации могут быть созданы при совокупности следующих показателей:
Планируется, что анализ показателей будет проводить Комиссия по профилактике правонарушений в Пермском крае ежегодно.
Как сообщает издание, в ходе заседания комитета представители краевой администрации уточнили, что сейчас прообразы специализированных учреждений есть в 27 регионах России. Часть из них созданы при центрах социальной адаптации. Оценить эффект от их создания можно будет не раньше чем через три-четыре года.