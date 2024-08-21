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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

В Прикамье в городах с населением более 100 тысяч человек будут вытрезвители

Вытрезвители в Пермском крае могут появиться уже в январе 2025 года

21 августа 2024, 04:25
Фото: 1MI

В Прикамье в городах с населением более 100 тысяч человек будут вытрезвители

Появятся они в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Депутаты краевого Законодательного собрания на заседании комитета по социальной политике рассмотрели поправки к законопроекту о создании специализированных организаций для помощи гражданам в алкогольном и наркотическом опьянении. Закон, в случае его принятия, должен вступить в силу 1 января 2025 года, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Инициатором законопроекта выступили краевые власти. Документ был внесен на рассмотрение в мае этого года.

Так, специализированные организации могут быть созданы при совокупности следующих показателей:

  • количество протоколов об административных правонарушениях — более 103 745 в год;
  • удельный вес преступлений, совершенных в предшествующем году в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, — более 43,2%;
  • доля погибших в предыдущем году в результате переохлаждения с признаками употребления алкоголя ил наркотических средств — более 64,8%.

Планируется, что анализ показателей будет проводить Комиссия по профилактике правонарушений в Пермском крае ежегодно.

Как сообщает издание, в ходе заседания комитета представители краевой администрации уточнили, что сейчас прообразы специализированных учреждений есть в 27 регионах России. Часть из них созданы при центрах социальной адаптации. Оценить эффект от их создания можно будет не раньше чем через три-четыре года.

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#Общество#Алкоголь#Алкоголизм#Алкоголики#Алкогольное опьянение
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