Здоровье и красота — каждому. В Тюмени откроется Центр управления здоровьем

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
В Тюмени на базе термального курорта «ЛетоЛето» этой осенью откроется первый на Урале и в Сибири Центр управления здоровьем. В нем будут гармонично сочетаться достижения классической, превентивной и интегративной медицины, современное европейское оборудование, новые техники и технологии для раскрытия физического и ментального потенциала человека. С появлением нового направления «ЛетоЛето» примет статус Майер-курорта и будет переименован в «Марциаль».
Гости курорта смогут оценить эффективность SPA-программ, познакомиться с антивозрастной австрийской терапией, оценить пользу термальных вод и передовые технологии медицины долголетия. Для здоровья задействованы не только последние достижения косметологии, но и здоровое питание: в основе меню MayerPrevent лежат блюда из органических и свежих продуктов. Ресторан авторской кухни предлагает персонализированное питание для каждого гостя.
Юлия Решетникова, главный врач Центра управления здоровьем:
— Предполагается правильное многоуровневое питание в зависимости от диагностированных проблем и задач, которые ставит наш гость — это основа Майер-терапии. Каждое блюдо разрабатывается под контролем шеф-повара из Австрии и оценивается экспертами, прежде чем попасть в меню.
Специалисты наблюдают повышенный интерес населения к здоровью, способам профилактики заболеваний, долголетию и активному образу жизни. Как обращает внимание Юлия Решетникова, новый Центр отвечает этим запросам. Он включает в термин anti-age не только косметологические процедуры, направленные на борьбу с признаками старения, но и заботу о здоровье и социально-экономическом благополучии человека в любом возрасте.
Каждый гость сможет пройти диагностику и необходимую терапию с применением инновационного оборудования и передовых технологий. В Центре управления здоровьем будут доступны уникальные процедуры. Одна из них, сухие углекислые ванны, оказывает положительное влияние на сосуды, улучшает кровообращение, насыщает органы и ткани. Сухие углекислые ванны помогают справиться с недугами сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, кожными заболеваниями, а также стрессами и переутомлением.
Будущим пациентам предлагается обратить внимание и на современный метод лечения — ударно-волновую терапию (УВТ). Он выполняется при помощи аппарата фокусированной УВТ DUOLITH SD1, произведенного в Швейцарии. При процедуре волны воздействуют на определенные точки организма. Благодаря УВТ, на организм человека оказывается противовоспалительный эффект, ускоряется процесс метаболизма, а также купируется болевой синдром и происходит регенерация связок и мышц.
Официальное открытие Центра управлением здоровьем намечено на 1 ноября.