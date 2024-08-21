Здоровье и красота — каждому. В Тюмени откроется Центр управления здоровьем

В Тюмени на базе термального курорта «ЛетоЛето» этой осенью откроется первый на Урале и в Сибири Центр управления здоровьем. В нем будут гармонично сочетаться достижения классической, превентивной и интегративной медицины, современное европейское оборудование, новые техники и технологии для раскрытия физического и ментального потенциала человека. С появлением нового направления «ЛетоЛето» примет статус Майер-курорта и будет переименован в «Марциаль».