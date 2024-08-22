А так можно было?! И еще девять вопросов к скандалу вокруг сборной Колумбии в Перми

В РФБ официально заявили, «что матч с участием команды, заявленной как сборная Колумбии, был организован в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями. Все коммуникации и взаимодействия с Федерацией баскетбола Колумбии осуществлялись через официальные каналы, что исключает какие-либо сомнения в легитимности участия данной команды в турнире. И мы продолжим тесное сотрудничество в рамках дальнейших мероприятий турнира».