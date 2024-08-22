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А так можно было?! И еще девять вопросов к скандалу вокруг сборной Колумбии в Перми

А так можно было?! И еще девять вопросов к скандалу вокруг сборной Колумбии в Перми

22 августа 2024, 07:17
Фото: РФБ
Редакция Properm.ru и весь интернет недоумевают.

Вчера пермский клуб «ПАРМА» одержал разгромную победу в матче с «национальной командой Колумбии» со счётом 155:53 в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Как выяснилось, Колумбийская федерация не отправляла команду в Россию.

В этой связи десять вопросов для Российской федерации баскетбола и лично «начальника транспортного цеха товарища Кириленко»:

  • Кто выходил на паркет «Молота» вчера в форме сборной Колумбии?
  • Кто такой Хорхе Васкес, представленный как главный тренер сборной Колумбии?
  • Сколько получили организаторы визита «Сборной Колумбии» из бюджета РФБ?
  • Какую роль в вышедшей вчера на паркет против «Пармы» команде играет инженер Луис Мигель Парра Санчес? Тот самый, который отбегал 13 минут, но никогда профи не был.
  • Знают ли в РФБ о существовании интернета?
  • Как готовились к турниру в Федерации и в сборной? Разбирали ли игру Колумбии, как это принято в большом спорте?
  • Какое наказание понесут организаторы турнира?
  • Будут ли извинения от РФБ болельщикам и игрокам?
  • Дальше «колумбийцы» тоже будут играть?
  • А что, так можно было?

В РФБ официально заявили, «что матч с участием команды, заявленной как сборная Колумбии, был организован в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями. Все коммуникации и взаимодействия с Федерацией баскетбола Колумбии осуществлялись через официальные каналы, что исключает какие-либо сомнения в легитимности участия данной команды в турнире. И мы продолжим тесное сотрудничество в рамках дальнейших мероприятий турнира».

#Спорт#Пермь#Баскетбол
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