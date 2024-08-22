Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Вчера пермский клуб «ПАРМА» одержал разгромную победу в матче с «национальной командой Колумбии» со счётом 155:53 в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Как выяснилось, Колумбийская федерация не отправляла команду в Россию.
В этой связи десять вопросов для Российской федерации баскетбола и лично «начальника транспортного цеха товарища Кириленко»:
В РФБ официально заявили, «что матч с участием команды, заявленной как сборная Колумбии, был организован в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями. Все коммуникации и взаимодействия с Федерацией баскетбола Колумбии осуществлялись через официальные каналы, что исключает какие-либо сомнения в легитимности участия данной команды в турнире. И мы продолжим тесное сотрудничество в рамках дальнейших мероприятий турнира».