Брат последнего российского императора обвенчался в Перми. Фоторепортаж

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Сегодня в Перми в Церкви Вознесения Господня по ул. Екатерининская, 170 проходят съемки фильма «Романовы: преданность и предательство». Место съемок посетил фотокорреспондент Properm.ru.
Краевая столица стала местом для съемок эпизодов с участием брата последнего российского императора Михаила Романова, а также его женой Натальей Брасовой. Член царской семьи провел в Перми последние дни своей жизни. Его навещала супруга.
Вчера съемочная площадка для одной из сцен фильма располагалась по ул. Сибирской — от ул. Петропавловской до ул. Советской и от ул. Советской до ул. Монастырской. Там было перекрыто движение.
Напомним, что роль Николая II исполнит Виталий Кищенко, Михаила Романова — Иван Колесников, Александры Федоровны — Ксения Кутепова, Наталья Брасова — Екатерина Гусева, а Григория Распутина — Дмитрий Дюжев. Антон Батырев предстанет в образе ротмистра Орлова.