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Modified Сегодня, 13:00

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В пермской Церкви Вознесения Господня снимают новые сцены фильма про Романовых

Брат последнего российского императора обвенчался в Перми. Фоторепортаж

22 августа 2024, 12:56
Фото: Семён Иванов / properm.ru

В пермской Церкви Вознесения Господня снимают новые сцены фильма про Романовых

Локацией для одной из сцен стала Церковь Вознесения Господня.

Сегодня в Перми в Церкви Вознесения Господня по ул. Екатерининская, 170 проходят съемки фильма «Романовы: преданность и предательство». Место съемок посетил фотокорреспондент Properm.ru.

В храме снимают сцену венчания.В храме снимают сцену венчания.
«Венчающиеся» на фото похожи на Ивана Колесникова и Екатерину Гусеву. Эти актеры играют роли брата последнего российского императора Михаила Романова и его возлюбленную Наталью Брасову.«Венчающиеся» на фото похожи на Ивана Колесникова и Екатерину Гусеву. Эти актеры играют роли брата последнего российского императора Михаила Романова и его возлюбленную Наталью Брасову.
На самом деле Наталья Брасова и Михаил Романов венчались не в Перми, а в православном сербском храме в Вене.На самом деле Наталья Брасова и Михаил Романов венчались не в Перми, а в православном сербском храме в Вене.
Возможно, после финального монтажа пермская церковь превратится в «венскую».Возможно, после финального монтажа пермская церковь превратится в «венскую».
В храме снимают сцену венчания.
Фото: Семён Иванов / properm.ru

Краевая столица стала местом для съемок эпизодов с участием брата последнего российского императора Михаила Романова, а также его женой Натальей Брасовой. Член царской семьи провел в Перми последние дни своей жизни. Его навещала супруга.

Кстати, Брасова - не настоящая фамилия супруги Михаила.Кстати, Брасова - не настоящая фамилия супруги Михаила.
До венчания с членом царской семьи Наталья носила фамилию Вульферт. В документах о венчании она значилась «дворянкой Брасовой», по названию имения Брасово в Орловской губернии, принадлежавшего Михаилу.До венчания с членом царской семьи Наталья носила фамилию Вульферт. В документах о венчании она значилась «дворянкой Брасовой», по названию имения Брасово в Орловской губернии, принадлежавшего Михаилу.
Атмосфера съемочной площадки буквально погружает в фильм и ты становишься его живым участникомАтмосфера съемочной площадки буквально погружает в фильм и ты становишься его живым участником
Атмосфера съемочной площадки буквально погружает в фильм и ты становишься его живым участникомАтмосфера съемочной площадки буквально погружает в фильм и ты становишься его живым участником
Кстати, Брасова - не настоящая фамилия супруги Михаила.
Фото: Семён Иванов / properm.ru

Вчера съемочная площадка для одной из сцен фильма располагалась по ул. Сибирской — от ул. Петропавловской до ул. Советской и от ул. Советской до ул. Монастырской. Там было перекрыто движение.

Напомним, что роль Николая II исполнит Виталий Кищенко, Михаила Романова — Иван Колесников, Александры Федоровны — Ксения Кутепова, Наталья Брасова — Екатерина Гусева, а Григория Распутина — Дмитрий Дюжев. Антон Батырев предстанет в образе ротмистра Орлова.

На улице актеров гримируют, гладят им костюмы и направляют на съемочную площадку. А внутри автомобилей располагается оборудование и необходимый реквизит.На улице актеров гримируют, гладят им костюмы и направляют на съемочную площадку. А внутри автомобилей располагается оборудование и необходимый реквизит.
На улице актеров гримируют, гладят им костюмы и направляют на съемочную площадку. А внутри автомобилей располагается оборудование и необходимый реквизит.
Фото: Семён Иванов / properm.ru
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