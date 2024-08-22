Что из себя представляет «Алабуга Политех»: честный разговор с выпускником колледжа

Один из первых выпускников «Алабуги» — Руслан Трапезников. Сегодня в свои двадцать лет он является руководителем отдела в ОЭЗ «Алабуга». По его мнению, без «Алабуги» он мог бы работать только на низкоквалифицированной работе: «Если бы я поступил в обычный колледж, я бы работал доставщиком. У меня есть знакомые, которые закончили ЕПК без „Алабуга Политех“, которые работали автомеханиками, сварщиками и так далее. А потом отслужили в армии. Сейчас развозят продукты».