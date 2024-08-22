Что из себя представляет «Алабуга Политех»: честный разговор с выпускником колледжа

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В этой статье постараемся максимально детально осветить, почему же данное учебное заведение выделяется среди подобных и почему оно может стать флагманом в сфере образования, пишет «РосБалт».
На самом деле «Алабуга Политех» — это не колледж, а проект ОЭЗ «Алабуга», который разработан для подготовки кадров для заводов-резидентов. Его призвал тиражировать президент Российской Федерации Владимир Путин.
Поначалу пребывание в «Алабуга Политех» может вызвать чувство настороженности, поскольку материалы в Сети формируют неоднозначную оценку. Однако при более детальном знакомстве выясняется, что все сомнения напрасны. При первом посещении «Алабуга Политех» сразу видишь во всем современную высокотехнологичную упаковку: фейс-айди, вежливый персонал, строгая охрана, идеальная чистота, стильный интерьер. Это поражает, так как «Алабуга» расположена не в столичном мегаполисе или Санкт-Петербурге и даже не в Казани, а рядом с маленьким городом Елабуга.
По словам руководителя «Алабуга Политех» Эдуарда Яушева, некоторым может показаться, что дети здесь лишены свободного времени, однако это совершенно не так. Он подчеркнул, что благодаря плотному расписанию студенты учатся эффективно распоряжаться своим временем: «Сначала им тяжело, а затем они начинают ценить свое время и начинают самостоятельно выстраивать свой день, учатся это делать так, чтобы им на все хватило времени.
Затем появляется второе чувство — удивление. Удивляет практически все. Например, роботы, созданные для сборки современных автомобилей, забивают гвозди в деревянные поддоны. «Робоподдоны» — это высокотехнологичный производственно-образовательный комплекс, который в «Алабуга Политех» создали специально для обучения студентов. Главная цель не прибыль, цель — квалифицированные специалисты. Ведь многие родители считают, что забивать гвозди в поддоны может разнорабочий с зарплатой 40 тысяч рублей в месяц. Нам ведь прибыль нужна здесь и сейчас.
В «Алабуге» же готовят специалистов с новым мышлением, которым предстоит в ближайшие двадцать-тридцать лет развивать экономику России. Именно здесь после девятого класса ребята начинают постигать инновационные технологии и понимать природу искусственного интеллекта. Чем больше узнаешь «Алабугу», тем отчетливее приходит понимание, что страна нуждается в людях с современным мышлением. Более того, финансовые вложения в подобное образование оправданны.
«Мы — работодатель, и мы поняли, что на рынке труда мало квалифицированных рабочих. Мы решили их готовить в „Алабуга Политех“, другого варианта не было», — добавил Эдуард Яушев.
Каждый поступивший студент сразу же трудоустраивается и начинает получать не только практику, но и свою первую официальную зарплату — 70 тысяч рублей.
Третье чувство, которое может возникнуть от увиденного в «Алабуге», — шок. Только в ОЭЗ «Алабуга» около сорока современных производств, на которых трудятся более 17 тысяч человек. Здесь реализуется госстратегия, направленная на подготовку квалифицированных специалистов для экономики РФ.
Один из первых выпускников «Алабуги» — Руслан Трапезников. Сегодня в свои двадцать лет он является руководителем отдела в ОЭЗ «Алабуга». По его мнению, без «Алабуги» он мог бы работать только на низкоквалифицированной работе: «Если бы я поступил в обычный колледж, я бы работал доставщиком. У меня есть знакомые, которые закончили ЕПК без „Алабуга Политех“, которые работали автомеханиками, сварщиками и так далее. А потом отслужили в армии. Сейчас развозят продукты».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране больше заводов, чем квалифицированных кадров. Поэтому глава государства решил поддержать идею дуального образования, разработанную в ОЭЗ «Алабуга», и предложил распространять этот успешный опыт на другие российские регионы.