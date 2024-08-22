Экс-депутат Заксобрания Прикамья избавился еще одного актива в центре Перми

В прошлом году Александр Флегинский продал еще один значимый актив — кинотеатр «Кристалл». Здание было приобретено региональными властями. Сумма сделки составила 370 млн руб. После этого в здание переехала Пермская синематека, а также в «Кристалле» открылся региональный молодежный центр. Этой осенью цокольный этаж здания бывшего кинотеатра отремонтируют за 8,6 млн рублей.