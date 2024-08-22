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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Бывший депутат Заксобрания Прикамья избавился еще одного актива в центре Перми

Экс-депутат Заксобрания Прикамья избавился еще одного актива в центре Перми

22 августа 2024, 09:23
Фото: 2ГИС

Бывший депутат Заксобрания Прикамья избавился еще одного актива в центре Перми

В прошлом году бизнесмен продал кинотеатр «Кристалл».

Бывший депутат Законодательного собрания Прикамья, предприниматель Александр Флегинский продал свое пятиэтажное административное здание на ул. Ленина, 77а, в Перми. Это уже второй крупный объект, который продал бизнесмен в течение двух последних лет, сообщает «Ъ-Прикамье».

Новым владельцем здания стал совладелец компании-застройщика коттеджного поселка «Барбарис» в Паздерино Леонид Панченко. Как сообщают источники издания, размер сделки мог составить свыше 300 млн рублей. Объект будет также сдаваться в аренду.

В прошлом году Александр Флегинский продал еще один значимый актив — кинотеатр «Кристалл». Здание было приобретено региональными властями. Сумма сделки составила 370 млн руб. После этого в здание переехала Пермская синематека, а также в «Кристалле» открылся региональный молодежный центр. Этой осенью цокольный этаж здания бывшего кинотеатра отремонтируют за 8,6 млн рублей.

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