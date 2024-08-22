Глава СУ СКР поручил доложить о результатах проверки вспышки ОКИ в Перми

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о массовом заболевании малолетних в Перми. Информацию об этом сообщили в Информационном центре СК России.
Ранее в сети сообщалось, что в августе 2024 года в краевой столице был выявлен случай массового заражения малолетних ротавирусной инфекцией детском саду. Трое детей попали в больницу.
По данному факту в Следственном управлении СК России по Пермскому краю организована процессуальная проверка. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК Прикамья Денису Головкину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.
Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.