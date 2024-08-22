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Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки вспышки ОКИ в Прикамье

Глава СУ СКР поручил доложить о результатах проверки вспышки ОКИ в Перми

22 августа 2024, 09:05
Фото: sledcom.ru

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки вспышки ОКИ в Прикамье

Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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Дети

Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о массовом заболевании малолетних в Перми. Информацию об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Ранее в сети сообщалось, что в августе 2024 года в краевой столице был выявлен случай массового заражения малолетних ротавирусной инфекцией детском саду. Трое детей попали в больницу.

По данному факту в Следственном управлении СК России по Пермскому краю организована процессуальная проверка. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК Прикамья Денису Головкину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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#Пермь#Дети#Скр#Больница#Проверка#Заболевание#Александр Бастрыкин#Процессуальная проверка#Ротавирус#ОКИ
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