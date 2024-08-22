Из-под завалов жилого дома в Кизеле спасли двух котов

Утром 22 августа в доме по ул. Ленина, 34Г прогремел взрыв. По предварительной версии, причиной стал бытовой газ. Пострадал один человек. Он находится в состоянии средней степени тяжести и в данный момент транспортируется в Пермский ожоговый центр.