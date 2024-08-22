Из-под завалов жилого дома в Кизеле спасли двух котов

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В Кизеле после взрыва в жилом доме из-под завалов достали двух котов. Животных передали хозяевам.
Видео со спасенными котами поделилась в соцсетях кизеловская газета «Новое время». А фото выложил на своей страничке глава округа Андрей Родыгин.
Он также уточнил адреса пунктов временного размещения пострадавших: МБОУ СОШИ (ул. Пролетарская 104) и МБУ «Иванов лог». (ул. Прудовая д. 64). Телефон для оперативной связи: 8(34255) 44623. «Жителям оказывают необходимую помощь в размещении и питании», — пишет чиновник.
Утром 22 августа в доме по ул. Ленина, 34Г прогремел взрыв. По предварительной версии, причиной стал бытовой газ. Пострадал один человек. Он находится в состоянии средней степени тяжести и в данный момент транспортируется в Пермский ожоговый центр.