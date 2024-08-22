properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Из-под завалов жилого дома в Кизеле спасли двух котов

Из-под завалов жилого дома в Кизеле спасли двух котов

22 августа 2024, 11:53
Фото: Андрей Родыгин / VK
Жителям оказывают всю необходимую помощь.

В Кизеле после взрыва в жилом доме из-под завалов достали двух котов. Животных передали хозяевам.

Видео со спасенными котами поделилась в соцсетях кизеловская газета «Новое время». А фото выложил на своей страничке глава округа Андрей Родыгин.

Фото: Андрей Родыгин / VK

Он также уточнил адреса пунктов временного размещения пострадавших: МБОУ СОШИ (ул. Пролетарская 104) и МБУ «Иванов лог». (ул. Прудовая д. 64). Телефон для оперативной связи: 8(34255) 44623. «Жителям оказывают необходимую помощь в размещении и питании», — пишет чиновник.

Утром 22 августа в доме по ул. Ленина, 34Г прогремел взрыв. По предварительной версии, причиной стал бытовой газ. Пострадал один человек. Он находится в состоянии средней степени тяжести и в данный момент транспортируется в Пермский ожоговый центр.

Видео: Газета «Новое время» г. Кизел
Читайте также:
В Кизеле для эвакуированных жильцов организовали пункты временного размещенияПосле взрыва в жилом доме в Кизеле возбуждено уголовное делоВ Кизеле разнесло часть дома после взрыва газа
#Видео#Коты#Взрыв#Спасение#Взрыв газа#Взрыв в жилом доме в Кизеле
Подпишитесь
В Перми в «Ночь города» продлят работу общественного транспорта
Сегодня, 10:48
Экс-депутат Заксобрания Прикамья избавился еще одного актива в центре Перми
Сегодня, 09:23
А так можно было?! И еще девять вопросов к скандалу вокруг сборной Колумбии в Перми
Сегодня, 07:17
Судья лишил балкона жительницу Перми
Сегодня, 11:23
А раньше можно было? В Спасо-Преображенском соборе запретили материться и выпивать
Сегодня, 08:13
Одного человека извлекли из-под завалов взорвавшегося дома в Кизеле
Сегодня, 07:01