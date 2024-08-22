Из разрушенного дома в Кизеле вывели 16 человек

«По оперативной информации эвакуировано 16 человек, к сожалению, имеется пострадавший», — сообщают в пресс-службе краевого МЧС. Он госпитализирован с ожогами. «В настоящее время пациент доставляется в больницу силами бригады скорой медицинской помощи», — уточняют в региональном Минздраве. Не исключается, что под завалами может находиться еще один пострадавший. Его ищут спасатели.