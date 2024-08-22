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Из разрушенного дома в Кизеле вывели 16 человек

Из разрушенного дома в Кизеле вывели 16 человек

22 августа 2024, 07:28
Фото: Мой город — Пермь / VK
Один пострадавший может находиться под завалами.

После взрыва в жилом доме Кизела с места ЧП эвакуировали 16 человек. Среди них как минимум четверо детей.

«По оперативной информации эвакуировано 16 человек, к сожалению, имеется пострадавший», — сообщают в пресс-службе краевого МЧС. Он госпитализирован с ожогами. «В настоящее время пациент доставляется в больницу силами бригады скорой медицинской помощи», — уточняют в региональном Минздраве. Не исключается, что под завалами может находиться еще один пострадавший. Его ищут спасатели.

Как сообщает у себя в канале глава Кизела Андрей Родыгин, предположительно «произошла вспышка газа в доме на Ленина 34. Пострадали 4 и 5 этажи». По его словам, четверых детей вынесли из второго подъезда на руках.

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#Чп#Взрыв газа#Взрыв в жилом доме в Кизеле
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