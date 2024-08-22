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В Перми кровлю административного здания около набережной восстановят за 35 млн

Кровлю административного здания около набережной Перми восстановят за 35 миллионов

22 августа 2024, 10:09
Фото: Google maps

В Перми кровлю административного здания около набережной восстановят за 35 млн

Заказчиком закупки выступает ПАО «Россети Урал».

ПАО «Россети Урал» объявило аукцион на право капитального ремонта кровли административного здания в Перми на ул. Газеты Звезда, 2 а. Стоимость контракта составила 35 млн 418 тысяч рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно акту технического осмотра, подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт покрытия кровли, замена стропильных конструкций кровли. Из-за сложной конструкции строения, состоящего из трех зданий с разными отметками мауэрлата, требуется выполнение проектных работ.

Исполнитель должен приступить к работам с моменты заключения договора, а завершить в течение 60 календарных дней. «Участник запроса цен должен выполнить работы не позднее дат, приведенных в директивном графике выполнения этапов работ», говорится в техническом задании.

Подать заявку на участие в торгах можно до 30 августа. Победитель конкурса станет известен 9 сентября.

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#Пермь#Госзакупки#Строительство#Капитальный ремонт#Тендер#Договор#Газета Звезда#Россети Урал#Проектные работы#Стропильные конструкции
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