Кровлю административного здания около набережной Перми восстановят за 35 миллионов

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
ПАО «Россети Урал» объявило аукцион на право капитального ремонта кровли административного здания в Перми на ул. Газеты Звезда, 2 а. Стоимость контракта составила 35 млн 418 тысяч рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно акту технического осмотра, подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт покрытия кровли, замена стропильных конструкций кровли. Из-за сложной конструкции строения, состоящего из трех зданий с разными отметками мауэрлата, требуется выполнение проектных работ.
Исполнитель должен приступить к работам с моменты заключения договора, а завершить в течение 60 календарных дней. «Участник запроса цен должен выполнить работы не позднее дат, приведенных в директивном графике выполнения этапов работ», говорится в техническом задании.
Подать заявку на участие в торгах можно до 30 августа. Победитель конкурса станет известен 9 сентября.