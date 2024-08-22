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Люди в коме могут думать и мысленно отвечать на вопросы

Люди в коме могут думать и мысленно отвечать на вопросы

22 августа 2024, 07:55
Фото: Изображение Midjourney
Ученые выяснили, что люди, которые находятся в коме или в вегетативном состоянии, могут слышать и мысленно отвечать, даже если их реакция на слова не видна окружающим.

Портал newkhakasiya.online сообщает, что ученые перед началом эксперимента проверили состояние пациентов. 241 участник из 353 не мог визуально отреагировать на задачу. Их попросили просто подумать об открывании и закрывании ладони и об игре в теннис. В результате мозг четверти участников показал активность. Для точности эксперимента исследователи проверяли участников несколько раз и всегда активность показывали те же зоны мозга, что и у здоровых людей.

Ученые отмечают, что результаты эксперимента превзошли их ожидания. Данные исследования обяжут медиков изменить подход к взаимодействию с такими пациентами по этическим соображениям.

Среди оставшихся 112 пациентов активность мозга демонстрировали 38 процентов участников. Ученые отметили, что это связано с высокой планкой стабильной мозговой активности. Данные эксперимента свидетельствуют, что активность мозга лучше сохраняется у молодых людей, у тех, кто оказался в коме из-за травмы, и у тех, кто уже давно находится в таком состоянии. Эксперты отмечают, что пациенты, сохранившие мозговую активность, смогут общаться с миром через, например, интерфейсы «мозг — компьютер». Это должно увеличить шансы на восстановление. Сам факт, что пациент в коме может реагировать на речь, способен изменить степень вовлеченности членов семьи в судьбу больного.

Так как при эксперименте использовалось достаточно сложное оборудование, лишь в нескольких медицинских центрах в мире возможно провести подобную работу. Ученые уже работают над этой проблемой и пытаются упростить свои методы.

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