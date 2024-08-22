Люди в коме могут думать и мысленно отвечать на вопросы

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Портал newkhakasiya.online сообщает, что ученые перед началом эксперимента проверили состояние пациентов. 241 участник из 353 не мог визуально отреагировать на задачу. Их попросили просто подумать об открывании и закрывании ладони и об игре в теннис. В результате мозг четверти участников показал активность. Для точности эксперимента исследователи проверяли участников несколько раз и всегда активность показывали те же зоны мозга, что и у здоровых людей.
Ученые отмечают, что результаты эксперимента превзошли их ожидания. Данные исследования обяжут медиков изменить подход к взаимодействию с такими пациентами по этическим соображениям.
Среди оставшихся 112 пациентов активность мозга демонстрировали 38 процентов участников. Ученые отметили, что это связано с высокой планкой стабильной мозговой активности. Данные эксперимента свидетельствуют, что активность мозга лучше сохраняется у молодых людей, у тех, кто оказался в коме из-за травмы, и у тех, кто уже давно находится в таком состоянии. Эксперты отмечают, что пациенты, сохранившие мозговую активность, смогут общаться с миром через, например, интерфейсы «мозг — компьютер». Это должно увеличить шансы на восстановление. Сам факт, что пациент в коме может реагировать на речь, способен изменить степень вовлеченности членов семьи в судьбу больного.
Так как при эксперименте использовалось достаточно сложное оборудование, лишь в нескольких медицинских центрах в мире возможно провести подобную работу. Ученые уже работают над этой проблемой и пытаются упростить свои методы.