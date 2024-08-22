Люди в коме могут думать и мысленно отвечать на вопросы

Среди оставшихся 112 пациентов активность мозга демонстрировали 38 процентов участников. Ученые отметили, что это связано с высокой планкой стабильной мозговой активности. Данные эксперимента свидетельствуют, что активность мозга лучше сохраняется у молодых людей, у тех, кто оказался в коме из-за травмы, и у тех, кто уже давно находится в таком состоянии. Эксперты отмечают, что пациенты, сохранившие мозговую активность, смогут общаться с миром через, например, интерфейсы «мозг — компьютер». Это должно увеличить шансы на восстановление. Сам факт, что пациент в коме может реагировать на речь, способен изменить степень вовлеченности членов семьи в судьбу больного.