На финале конкурса «КАРДО» на Ставрополье собрались представители 47 стран

В этом году на Ставрополье прибыли 2500 человек, чтобы принять участие в конкурсе. Это молодые спортсмены, художники, музыканты из сорока семи стран. Стоит отметить, что в течение года число государств, представители которых участвуют в конкурсе, увеличилось практически в два раза. Впервые в гранд-финале оказались участники из Италии, Франции, Испании. Также на этот этап прошли представители Нидерландов, Новой Зеландии, Перу и Чили.