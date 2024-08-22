На финале конкурса «КАРДО» на Ставрополье собрались представители 47 стран

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
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Updated Сегодня, 20:01
«КАРДО» является совместным проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта «Улицы России». Этот проект впервые запустили на Ставрополье семь лет назад. Со временем он стал известен во всем мире. Сегодня «КАРДО» объединяет представителей молодежи из разных стран, сообщает newstracker.ru.
В этом году на Ставрополье прибыли 2500 человек, чтобы принять участие в конкурсе. Это молодые спортсмены, художники, музыканты из сорока семи стран. Стоит отметить, что в течение года число государств, представители которых участвуют в конкурсе, увеличилось практически в два раза. Впервые в гранд-финале оказались участники из Италии, Франции, Испании. Также на этот этап прошли представители Нидерландов, Новой Зеландии, Перу и Чили.
К участникам «КАРДО» обратился с приветственной речью губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он отметил, что, несмотря на западные санкции, Россия объединяет независимо мыслящую молодежь из разных уголков мира. Ее невозможно «отменить».
«Сегодня мы приветствуем вас на нашей родной земле, в Ставропольском крае. Кто-то из наших гостей уже был в России, кто-то приехал впервые», — подчеркнул глава региона. Он выразил надежду, что конкурс поможет открыть иностранным гостям нашу страну, благодаря чему их соотечественники узнают Россию такой, какая она есть.
Губернатор также подчеркнул, что творчество и спорт — это сферы, объединяющие людей и помогающие находить единомышленников.
Отмечается, что Ставрополье является одним из признанных главных российских патриотических центров, а также крупнейшей площадкой для работы с детьми и представителями молодого поколения.
На эти цели направлена реализация региональных госпрограмм и содействие молодежным проектам, реализуемым за счет средств бюджетов всех уровней.
Владимиров подчеркнул, что молодежь должна находить себя в науке, творчестве и спорте, и конкурс «КАРДО» отвечает этом запросу. Подобные проекты региональные власти всегда будут поддерживать.
На протяжении семи месяцев конкурсанты проходили отборочные туры, соревнования, спортивные квалификации, а также региональные и национальные финалы. В Ставропольском крае собрались лучшие представители уличной культуры и спорта, которым предстоит определить победителей. В течение трех дней будут выбраны лучшие участники в одиннадцати номинациях, включая воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг. Также сильнейших будут определять в категориях хип-хоп, брейкинг, паркур, диджеинг. Организаторы подготовили для участников и образовательные мероприятия. Конкурс будет проходить до 25 августа включительно. В последний день «КАРДО» состоится награждение победителей.