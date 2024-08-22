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На кладбищах Перми готовят новые места для захоронений

На кладбищах Перми готовят новые места для захоронений

22 августа 2024, 06:05
Фото: 1MI
Планируется создать 56 тысяч новых мест для захоронений.

Власти Перми выбрали новые площадки для захоронений. Кладбища планируется разместить в границах Верхне-Курьинского и Мотовилихинского лесничеств. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на главу департамента дорог и благоустройства мэрии краевой столицы Дмитрия Мясоедова.

«Сейчас отобрано две локации — в границах Верхне-Курьинского участкового лесничества общей площадью 157 гектаров и Мотовилихинского участкового лесничества площадью 47,8 гектаров, — рассказал Мясоедов на комитете по городскому хозяйству гордумы.

Согласно предварительным расчетам, общая площадь кладбищ составит 40 гектаров, что позволит создать 56 тысяч новых мест для захоронений. Как сообщил Мясоедов, на эти цели уже выделено 4 млн рублей.

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#Пермь#Власти#Кладбища#Урбанистика#Лесничество
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