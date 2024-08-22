На кладбищах Перми готовят новые места для захоронений

Власти Перми выбрали новые площадки для захоронений. Кладбища планируется разместить в границах Верхне-Курьинского и Мотовилихинского лесничеств. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на главу департамента дорог и благоустройства мэрии краевой столицы Дмитрия Мясоедова.