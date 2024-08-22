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Published Сегодня, 05:42

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Updated Сегодня, 05:44

Пермякам предлагают 180 тысяч рублей за мойку яиц на птицефабрике

Найдена вакансия для пермяков с зарплатой под 200 тысяч. Опыт не нужен

22 августа 2024, 05:42
Фото: 1MI

Пермякам предлагают 180 тысяч рублей за мойку яиц на птицефабрике

Работать необходимо вахтовым методом с фиксированной оплатой 3 тысячи рублей за смену.

Жителям Пермского края предлагают работу на птицефабрике, где нужно мыть куриные яйца. Работа предполагает вахтовый метод, а зарплата составит 180 тыс. рублей за 60 смен. Объявление разместили в сообществе «Работа» в соцсети Вконтакте. На него обратило внимание издание URA.RU.

«Нужны мойщики яиц на птицефабрику в Кунгур. Работа вахтовым методом с фиксированной оплатой в три тысячи рублей на смену. Вахта от 20 смен, зарплата за 60 смен — 180 тысяч рублей. Предоставляется форма и проживание. Оформиться на работу можно удаленно», — сообщается в объявлении.

В объявлении уточняется, что в перечень задач входит не только мытье, но еще и сортировка и отбраковывание яиц. А также упаковка их в контейнеры. Более того, будет необходимо следить за исправностью оборудования, в частности, за моечной машинкой.

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#Пермь#Зарплата#Трудоустройство#Птицефабрика#Оборудование#Упаковка#Проживание#Работа удаленно
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