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Published Сегодня, 07:01

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Updated Сегодня, 07:48

Один человек получил ожоги из-за взрыва в четырехэтажном доме в Кизеле

Одного человека извлекли из-под завалов взорвавшегося дома в Кизеле

22 августа 2024, 07:01
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС

Один человек получил ожоги из-за взрыва в четырехэтажном доме в Кизеле

Пожарные спасли из-под завалов мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда выведены двое детей.

После ЧП в Кизеле известно минимум об одном пострадавшем, стало известно Properm.ru. Сейчас сотрудники МЧС России ликвидируют последствия «хлопка газовоздушной смеси в жилом доме», сообщают официально в ведомстве.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в 4-х этажном жилом доме произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 3 этажами, загорания нет.
Пожарные спасли из-под завалов мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда выведены двое детей. Дальнейшая информация уточняется.

По открытой информации дом обслуживает соликамская УК «ЖилСтройКомфорт». Подробную информацию о взрыве в жилом доме в Кизеле можно прочитать здесь.

#Происшествия#Общество#Пермь#Взрыв в жилом доме в Кизеле
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