Одного человека извлекли из-под завалов взорвавшегося дома в Кизеле

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
После ЧП в Кизеле известно минимум об одном пострадавшем, стало известно Properm.ru. Сейчас сотрудники МЧС России ликвидируют последствия «хлопка газовоздушной смеси в жилом доме», сообщают официально в ведомстве.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в 4-х этажном жилом доме произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 3 этажами, загорания нет.
Пожарные спасли из-под завалов мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда выведены двое детей. Дальнейшая информация уточняется.
По открытой информации дом обслуживает соликамская УК «ЖилСтройКомфорт». Подробную информацию о взрыве в жилом доме в Кизеле можно прочитать здесь.