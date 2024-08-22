ОКР объявил о старте проекта «Олимпийский резерв — детям лучшее»

На следующий день после презентации в Олимпийском комитете России прошла научная конференция, приуроченная к десятилетию создания инновационного центра ОКР. Под руководством выдающегося тренера СССР и России центр активно сотрудничает как с олимпийскими сборными, так и с юными спортсменами на своих площадках в Москве, Кисловодске и Сочи, применяя уникальные технологии, практики и научно-методические разработки. Конференция, собравшая ведущих специалистов спортивной науки Российской Федерации, была посвящена вопросам формирования и поддержки олимпийского резерва. ОКР, как ключевая спортивная общественная организация страны, имеет все необходимые ресурсы и окажет полную поддержку молодым спортсменам, которые своими результатами заслужили право войти в состав олимпийского резерва страны.