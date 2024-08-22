ОКР объявил о старте проекта «Олимпийский резерв — детям лучшее»

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Издание newstracker.ru пишет, что в список вошли молодые спортсмены, возраст которых составляет 14–16 лет, по олимпийским видам спорта. Для их подготовки ОКР запустил собственный проект «Олимпийский резерв — детям лучшее», который был представлен в Москве 21 августа.
В проекте повышенное внимание уделено регионам Российской Федерации, где юноши и девушки начинают свой спортивный путь. Целью проекта является недопущение разрушения системы подготовки спортсменов в России и помощь в сохранении преемственности поколений и мотивации детей выбирать спорт в качестве будущей профессии.
На сегодняшний день ОКР сосредотачивает свои усилия на создании нового сильного поколения российских спортсменов в спорте высших достижений, олимпийского резерва, который в будущем будут защищать честь страны на крупных соревнованиях, конкурировать с достойными соперниками и одерживать над ними победу.
На сегодняшний день составлен список спортсменов, который ежегодно будет корректироваться. В него включили 1124 спортсмена в 35 видах спорта, которые предварительно включены в программу следующих юношеских Олимпийских игр. Спортсмены представляют 78 российских регионов.
Первым значимым испытанием для нынешних молодых спортсменов станут юношеские Олимпийские игры в Сенегале, которые пройдут в 2026 году. Сборная сможет участвовать без каких-либо ограничений и с использованием всех национальных атрибутов.
На реализацию этой инициативы ОКР в текущем году выделяет 230 миллионов рублей. Главная цель — достижение высоких результатов на летних Олимпиадах в Лос-Анджелесе и Брисбене, а также на зимних Олимпийских играх в 2030 и 2034 годах. Ожидается, что команда займёт одно из призовых мест в общекомандном зачёте.
На следующий день после презентации в Олимпийском комитете России прошла научная конференция, приуроченная к десятилетию создания инновационного центра ОКР. Под руководством выдающегося тренера СССР и России центр активно сотрудничает как с олимпийскими сборными, так и с юными спортсменами на своих площадках в Москве, Кисловодске и Сочи, применяя уникальные технологии, практики и научно-методические разработки. Конференция, собравшая ведущих специалистов спортивной науки Российской Федерации, была посвящена вопросам формирования и поддержки олимпийского резерва. ОКР, как ключевая спортивная общественная организация страны, имеет все необходимые ресурсы и окажет полную поддержку молодым спортсменам, которые своими результатами заслужили право войти в состав олимпийского резерва страны.