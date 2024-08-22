Пермская школа №146 вошла в рейтинг лучших российских школ

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 09:32
Пермская школа №146 попала в ежегодный рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников 2024 года, которые успешно поступили в лучшие вузы страны. Результаты исследования привело рейтинговое агентство RAE.
Школа №146 с углубленным изучением технических наук — математики, физики и информатики — стала единственным пермским учебным заведением в общероссийском рейтинге, который составлен из 300 позиций. Она заняла 69-ю строчку и набрала 0,45 баллов. Процент выпускников, поступивших на бюджет составил 60,2%, зачисленных по договору — порядка 14%, а олимпиадников — около 25,8%. Топ-3 рейтинга заняли ведущие лицеи Москвы с рейтингом 1 и 0,9 баллов.
Также стоит отметить, что среди лучших школ Пермского края, в топ-5 вошли школа №146, лицей №2, лицей №1, а также лицей №10 и школа №9 им. А. С. Пушкина с углубленным изучением физмат предметов.
Как отмечают в исследовании, для точного определения конкурентоспособности учеников, брали количество поступивших за последние два года, умножали его на комплексный коэффициент вуза, а также весовой коэффициент основания для зачисления абитуриента, после сумму делили по вузам на число выпускников школ за данный период. Итого, комплексный коэффициент представляет собой произведение индекса места вуза в рейтингах агентства и индекса ЕГЭ вуза. За основу последнего брали средний балл ЕГЭ принятых студентов.