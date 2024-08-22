Пермская школа №146 вошла в рейтинг лучших российских школ

Как отмечают в исследовании, для точного определения конкурентоспособности учеников, брали количество поступивших за последние два года, умножали его на комплексный коэффициент вуза, а также весовой коэффициент основания для зачисления абитуриента, после сумму делили по вузам на число выпускников школ за данный период. Итого, комплексный коэффициент представляет собой произведение индекса места вуза в рейтингах агентства и индекса ЕГЭ вуза. За основу последнего брали средний балл ЕГЭ принятых студентов.