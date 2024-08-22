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Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

В Прикамье будет действовать прямая телефонная линия по вопросу готовности школ

Пермяки смогут пожаловаться на некачественную подготовку школ к учебному году

22 августа 2024, 04:21
Фото: 1MI

В Прикамье будет действовать прямая телефонная линия по вопросу готовности школ

Также можно сообщить о проблемах при подготовке других учебных заведений.

В приемной президента Российской Федерации в Пермском крае 28 августа планируется проведение прямой телефонной линии по вопросам готовности учебных заведений к началу нового учебного года. Об этом сообщают в краевом минобре.

«Линия» пройдет с 11:00 до 12:00. Номер прямой телефонной линии — 217-68-90.

В работе «линии» примут участие представители министерства образования и науки Пермского края, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, прокуратуры Пермского края; аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, а также Департамента образования администрации Перми.

Родители также смогут задать вопрос о качестве детских товаров и школьных принадлежностей специалистам Роспотребнадзора. В период с 14 по 25 августа ведомство проводит Всероссийскую «горячую линию».

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#Касается каждого#Пермь#Образование#Прокуратура#Прямая линия
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