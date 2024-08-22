Пермяки смогут пожаловаться на некачественную подготовку школ к учебному году

В работе «линии» примут участие представители министерства образования и науки Пермского края, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, прокуратуры Пермского края; аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, а также Департамента образования администрации Перми.