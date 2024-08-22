Пермяки смогут пожаловаться на некачественную подготовку школ к учебному году

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
В приемной президента Российской Федерации в Пермском крае 28 августа планируется проведение прямой телефонной линии по вопросам готовности учебных заведений к началу нового учебного года. Об этом сообщают в краевом минобре.
«Линия» пройдет с 11:00 до 12:00. Номер прямой телефонной линии — 217-68-90.
В работе «линии» примут участие представители министерства образования и науки Пермского края, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, прокуратуры Пермского края; аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, а также Департамента образования администрации Перми.
Родители также смогут задать вопрос о качестве детских товаров и школьных принадлежностей специалистам Роспотребнадзора. В период с 14 по 25 августа ведомство проводит Всероссийскую «горячую линию».