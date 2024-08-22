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Следователи возбудили дело после взрыва в жилом четырехэтажном доме в Кизеле

После взрыва в жилом доме в Кизеле возбуждено уголовное дело

22 августа 2024, 08:10
Фото: Мой город — Пермь

Следователи возбудили дело после взрыва в жилом четырехэтажном доме в Кизеле

Количество пострадавших уточняется.

После взрыва в жилой четырехэтажки в Кизеле следователи возбудили уголовное дело. Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

ЧП произошло утром 22 августа — в жилом четырехэтажном доме по ул. Ленина, 34Г обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами. По предварительным данным, причина происшествия — «хлопок газа». Известно об одном пострадавшем — он госпитализирован с ожогами.

Сейчас проходит разбор завалов, под которыми также могут быть люди. Периодически проводятся «минуты тишины»: затихает техника, прерываются работы, чтобы пожарные могли услышать возможных пострадавших. По уточненной информации эвакуированы 26 человек, в том числе трое детей. К месту происшествия следует начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов, сообщает пресс-служба ведомства.

Подробную информацию о взрыве в жилом доме в Кизеле можно прочитать здесь.

#Кизел#Взрыв#Взрыв газа#Взрыв бытового газа#Взрыв в жилом доме в Кизеле
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