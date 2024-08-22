После взрыва в жилом доме в Кизеле возбуждено уголовное дело

Сейчас проходит разбор завалов, под которыми также могут быть люди. Периодически проводятся «минуты тишины»: затихает техника, прерываются работы, чтобы пожарные могли услышать возможных пострадавших. По уточненной информации эвакуированы 26 человек, в том числе трое детей. К месту происшествия следует начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов, сообщает пресс-служба ведомства.