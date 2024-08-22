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Прокуратура инициировала проверку по факту взрыва в жилом доме в Кизеле

Прокуратура инициировала проверку по факту взрыва в жилом доме в Кизеле

22 августа 2024, 07:43
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
На место выехал заместитель главы регионального ведомства.

Прокуратура Пермского края проводит проверку после взрыва в жилом доме в Кизеле. На место выехал заместитель главы регионального ведомства Алексей Иванов.

Проверка проводится по «факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме», сообщает пресс-служба надзорного органа. Ранее о том, что причиной ЧП в Кизеле стал бытовой газ, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Взрыв произошел утром 22 августа в жилом доме по ул. Ленина, 34 г. Сейчас, помимо Алексея Иванова, на месте находится руководство прокуратуры города, экстренные службы, правоохранительные органы. На место также выехали глава округа Андрей Родыгин, замглавы краевого правительства Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.

Вопросы временного размещения жильцов дома, оказания им необходимых мер социальной поддержки находятся на контроле прокуратуры края.

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