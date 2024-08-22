«Пятерочка» запустила моментальную акцию «Магазин сокровищ — 2»

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В рамках ее юные гости могут собрать новую коллекцию уже полюбившихся им монет и побороться за главный приз — золотую «Пятерочку». Акция будет проходить во всех магазинах с 20 августа по 30 сентября 2024 года.
О «Магазине сокровищ» знают не только дети, но и их родители. В прошлом году акция вызвала такой огромный интерес, что по ее завершении соцсети торговой сети наполнились просьбами продолжить приключения юных искателей клада. По этой причине «Пятерочка» снова предлагает собрать уникальную коллекцию монет, но уже в новом прочтении.
Мальчиков и девочек ждет множество сокровищ — коллекция включает 27 разных монет: 10 «золотых», 8 «серебряных», 8 «медных» и одну эксклюзивную — из сверкающего «золота». Все они имеют уникальный дизайн и свою легенду.
Монеты можно использовать как собственную валюту в игре; обмениваться ими с друзьями, собирая недостающие; создавать из них модные аксессуары, например, браслеты или брелоки, подчеркивая свою индивидуальность; создавать настоящие шедевры, проявляя фантазию.
На сайте klad2.5ka.ru искателей сокровищ ждет увлекательный квест, после прохождения которого им станет известно много интересного про историю стран, их традиции, мифы и легенды.
Для участия в новой увлекательной акции достаточно совершить покупку в магазине сети или оформить заказ с доставкой на дом. За каждые 600 рублей в чеке или за покупку определенного количества товаров партнеров акции участник получит одну монету (в акции не участвуют алкогольная и табачная продукция, уцененные товары и лотерейные билеты). Внутри каждой упаковки есть уникальный код, который нужно зарегистрировать в приложении «Пятерочка».
Таким образом покупатели смогут не только собрать виртуальную коллекцию монет, но и стать участниками еженедельного розыгрыша путешествия и подарочных сертификатов на покупку 800 товаров в магазинах сети, 10 единиц бытовой техники и электроники, 30 спортивных товаров, 20 аксессуаров для путешествий.
Монеты также можно приобрести за 60 рублей на кассе. Кроме того, к продаже доступен альбом для коллекционирования с игрой внутри за 349 рублей.
По итогам акции торговая сеть разыграет главный приз — золотую монету.
Кроме этого, в мобильном приложении «Пятерочка» появилась новая игра «Магазин сокровищ — 2», в которой предусмотрено 2 популярные механики и 60 уровней разной сложности. За выполнение заданий игроков будут ждать гарантированные подарки от торговой сети и партнеров. При прохождении определенных уровней пользователь станет участником розыгрыша призов: от товаров для благоустройства дома и игровой приставки до турпутевки.
Более подробная информация об акции и ее условиях представлена на сайте klad2.5ka.ru.