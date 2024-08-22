«Пятерочка» запустила моментальную акцию «Магазин сокровищ — 2»

Для участия в новой увлекательной акции достаточно совершить покупку в магазине сети или оформить заказ с доставкой на дом. За каждые 600 рублей в чеке или за покупку определенного количества товаров партнеров акции участник получит одну монету (в акции не участвуют алкогольная и табачная продукция, уцененные товары и лотерейные билеты). Внутри каждой упаковки есть уникальный код, который нужно зарегистрировать в приложении «Пятерочка».