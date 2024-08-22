РЭО доработал федеральную систему учета ТКО до автоматизма

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Благодаря добавленным модулям система теперь способна делать более точные прогнозы, автоматически анализировать данные и выдавать готовые отчеты. Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. По его словам, нововведения повысят удобство использования системы и обеспечат комплексный подход к управлению процессами в сфере обращения с отходами, передает newsnn.ru.
В открытом доступе теперь размещаются данные о площадках накопления отходов, в том числе информация о мусорных баках. Также появился фильтр по видам отходов.
Техническое задание по развитию ФГИС УТКО утверждено Минприроды РФ. В этом году РЭО добавил в систему два новых модуля: реестр транспортирующих организаций и модуль взаимодействия пользователей ФГИС УТКО. Первый модуль автоматически формирует реестр транспортных средств, осуществляющих перевозку ТКО, на основании договоров, внесенных региональными операторами. Второй модуль позволяет обмениваться запросами между поставщиками по уточнению или внесению данных в систему.
Были доработаны и существующие модули: это аналитика по фактическому движению мусоровозов, сравнение их с потоками территориальных схем и выявление отклонений от потоков.
Заместитель главы РЭО по цифровизации Алексей Буров отметил, что развитие системы идет с учетом запросов пользователей. По его словам, в этом году в систему добавят аналитические панели-дашборды, которые позволят оперативно принимать управленческие решения на любом уровне власти.
ФГИС УТКО начала свою работу менее года назад, и на текущий момент к системе подключились все российские регионы, а общее число зарегистрированных пользователей превысило 10 тысяч.