РЭО доработал федеральную систему учета ТКО до автоматизма

Техническое задание по развитию ФГИС УТКО утверждено Минприроды РФ. В этом году РЭО добавил в систему два новых модуля: реестр транспортирующих организаций и модуль взаимодействия пользователей ФГИС УТКО. Первый модуль автоматически формирует реестр транспортных средств, осуществляющих перевозку ТКО, на основании договоров, внесенных региональными операторами. Второй модуль позволяет обмениваться запросами между поставщиками по уточнению или внесению данных в систему.