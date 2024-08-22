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Published Сегодня, 16:27

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Updated Сегодня, 16:29

Сборная России оказалась сильнее «ПАРМЫ» на матче в рамках Кубка Дружбы

Сборная России оказалась сильнее «ПАРМЫ». Фото

22 августа 2024, 16:27
Фото: Виктор Михалев / properm.ru

Сборная России оказалась сильнее «ПАРМЫ» на матче в рамках Кубка Дружбы

Пермяки выиграли одну четверть
Сюжет
Парма

Со счетом 84: 76 (17:29, 24:12, 23:20, 20:15) в пользу национальной сборной завершился матч с «ПАРМОЙ». Он проходил в рамках турнира Fonbet Кубок Дружбы.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «ПАРМЫ» Нэвелс Гарретт, набравший 18 очков. В составе сборной России 17 очков набрал Михаил Беленицкий.

Вчера пермский клуб «ПАРМА» одержал разгромную победу в матче с «национальной командой Колумбии» со счётом 155:53 в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024».

Колумбийская федерация баскетбола заявила, что не отправляла команду на турнир в Россию.

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