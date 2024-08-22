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Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Министр Анастасия Крутень рассказала о пострадавшем при взрыве газа в Кизеле

Стало известно состояние пострадавшего при взрыве в жилом доме Кизела

22 августа 2024, 08:34
Фото: Изображение Midjourney

Министр Анастасия Крутень рассказала о пострадавшем при взрыве газа в Кизеле

Мужчину доставят в ожоговый центр Перми.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень рассказала о состоянии мужчины, получавшего травмы при взрыве газа в четырехэтажке в Кизеле. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

По словам главы краевого Минздрава, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Планируется перевести его в ожоговый центр Перми.

Взрыв в многоквартирном доме Кизела произошел утром 22 августа. Эвакуированы 26 человек, среди которых трое детей. Пожарные разбирают завалы, под которыми могут быть люди.

Подробную информацию о взрыве в жилом доме в Кизеле можно прочитать здесь.

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#Взрыв газа#Взрыв бытового газа#Крутень#Взрыв в жилом доме в Кизеле
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