Стало известно состояние пострадавшего при взрыве в жилом доме Кизела

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень рассказала о состоянии мужчины, получавшего травмы при взрыве газа в четырехэтажке в Кизеле. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.
По словам главы краевого Минздрава, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Планируется перевести его в ожоговый центр Перми.
Взрыв в многоквартирном доме Кизела произошел утром 22 августа. Эвакуированы 26 человек, среди которых трое детей. Пожарные разбирают завалы, под которыми могут быть люди.
Подробную информацию о взрыве в жилом доме в Кизеле можно прочитать здесь.