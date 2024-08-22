Судья лишил балкона жительницу Перми

Однако суд встал на сторону чиновников, так как в ходе возведения балкона была разрушена часть стены, тем самым фактически изменены параметры жилого дома в целом. Судья вынес решение, что пермячка должна за свой счет привести дом в первоначальное состояние. Для этого ей надо снести балкон. Ей дали срок два месяца с момента вступления судебного решения в законную силу. По истечении этого срока приставы заехали к ней и убедились в полном исполнении всех требований.