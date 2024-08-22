Судья лишил балкона жительницу Перми

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Жительница Перми решила сделать балкон в своей квартире, но чиновники администрации Индустриального района выступили против. Суд внял их доводам и постановил снести балкон.
Районная администрация обратилась в суд с иском к женщине о признании незаконной реконструкции дома в виде устройства балкона консольного типа с демонтажом подоконного проема в несущей стене. Чиновники утверждали, что пермячка не имела на это правовых оснований.
Женщина аргументировала свою позицию тем, что получила одобрение собственников помещений и соблюла все строительные нормы и требований. Тем более что угрозы жизни и здоровью людей не было.
Однако суд встал на сторону чиновников, так как в ходе возведения балкона была разрушена часть стены, тем самым фактически изменены параметры жилого дома в целом. Судья вынес решение, что пермячка должна за свой счет привести дом в первоначальное состояние. Для этого ей надо снести балкон. Ей дали срок два месяца с момента вступления судебного решения в законную силу. По истечении этого срока приставы заехали к ней и убедились в полном исполнении всех требований.