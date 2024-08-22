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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Суд обязал жительницу Перми снести незаконный балкон

Судья лишил балкона жительницу Перми

22 августа 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney

Суд обязал жительницу Перми снести незаконный балкон

Иск против женщины, решившей обзавестись балконом, пожали чиновники.

Жительница Перми решила сделать балкон в своей квартире, но чиновники администрации Индустриального района выступили против. Суд внял их доводам и постановил снести балкон.

Районная администрация обратилась в суд с иском к женщине о признании незаконной реконструкции дома в виде устройства балкона консольного типа с демонтажом подоконного проема в несущей стене. Чиновники утверждали, что пермячка не имела на это правовых оснований.

Женщина аргументировала свою позицию тем, что получила одобрение собственников помещений и соблюла все строительные нормы и требований. Тем более что угрозы жизни и здоровью людей не было.

Однако суд встал на сторону чиновников, так как в ходе возведения балкона была разрушена часть стены, тем самым фактически изменены параметры жилого дома в целом. Судья вынес решение, что пермячка должна за свой счет привести дом в первоначальное состояние. Для этого ей надо снести балкон. Ей дали срок два месяца с момента вступления судебного решения в законную силу. По истечении этого срока приставы заехали к ней и убедились в полном исполнении всех требований.

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#Приставы#Судебные приставы#Незаконное строительство#Балкон
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