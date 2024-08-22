Траты россиян на лечение резко подскочили

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
За прошлый год траты россиян на обслуживание в платных клиниках выросли на 18%, а количество обращений в платные клиники — на 20%. Как позаботиться о своем здоровье и при этом не потратить много денег? В проблеме разбиралось издание «Новые Известия».
За первые полгода 2024 расходы россиян на посещение частных клиник возросли до 4717 рублей за визит. Эта цифра превышает все прочие показатели прошлого года на 20%. Такие выводы сделали аналитики сервиса отслеживания покупок «Чек индекс».
Как отмечают эксперты, высокий рост стоимости продемонстрировали как услуги медклиник, так и специализированных лабораторий по проведению анализов и стоматологических клиник.
Работа дантистов в сравнении с первым полугодием 2023 выросла на 15%, до 9138 рублей. Однако увеличение средней стоимости лечения нисколько не снизило число обращений граждан в частные клиники, а, наоборот, оно только увеличислось на 13%.
По мнению аналитиков, рост интереса граждан к платным медуслугам обусловлено «подъемом покупательской уверенности на региональном уровне», а также желанием получить более комфортные услуги и оперативное обслуживание.
Многие просто не выдерживают ожидания в очередях госклиник, которые обслуживают по полису ОМС. Поэтому многие пациенты просто решают «заплатить, дабы не тратить нервы». Однако и здесь есть свои минусы — это не всем выгодно.
«В прошлом году я лечила зуб и заплатила всего 3000 рублей. Сейчас один только рентген стоил 1800. Цены просто немыслимо поднялись Это касается и приема, и процедур. Вот бы и пенсии с зарплатами так выросли!» — пожаловалась пенсионерка Татьяна Сорокина.
Как отмечалось ранее, в клиниках региона наблюдается острейшая нехватка врачей. Поэтому краевые власти буквально вынуждены приглашать медработников на «вахту», будто строителей-гастарбайтеров.
Отмечается, что на зарплату в 20-40 тысяч представители среднего медперсонала Поволжья также не идут, а квалифицированных врачей на ставку в 50-60 тысяч в месяц вообще не найти. Многие жалуются на мизерные зарплаты, постоянные переработки, а также «невысносимые условия труда». При этом, многие врачи работают на две смены — сначала в госклинике, а потом и в частной.
«Людей просто выдавливают из госмедицины в частную. Ребенку нужно сделать УЗИ — по медполису запись за два месяца, а в платной клинике можно пройти обследование за два дня, правда, отдать 1500 рублей», — отметила мама из Костромы Ольга Беляева.
При этом, многие частные клиники активно зазывают клиентов скидками и акциями, предлагают подписочные модели продаж.
Эксперты, в свою очередь, отмечают, что подорожание платных медуслуг способствует росту издержек ввиду повышения стоимости расходных материалов в лабораториях.
Как отмечает экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев, факторов в ситуации с платной медициной может быть несколько. Во-первых, на это влияет снижение доступности бесплатной медпомощи, а также рост дефицита врачей в госклиниках, которые принимают по полису ОМС. Соответственно, отсюда растет и недоверие к ним у пациентов.
Экономист также отмечает, что общая нервозность общества ввиду продолжающихся боевых действий не добавляет здоровья россиянам.
«Напряженная обстановка так или иначе провоцирует рост заболеваемости, в частности, нервно-психических, с которыми людей направляют в частные клиники», — считает эксперт.
Кроме того, основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо, считает, что цифры расходов россиян на платные медуслуги могут быть выше.
«В нашей сети клиник спрос на платную медицину вырос на 20%. чаще всего пациенты обращаются к терапевтам, гастроэнтерологам, лорам, хирургам, а также дерматологам. Примечательно, что многие прибегают к превентивной медицине, а не лечат заболевания после формирования клинической картины. Это объясняет спрос на диагностику и лабораторные исследования», — сообщила эксперт.
Она полагает, что нет никаких потрясений в том, что пациенты все больше склоняются к платной медицине.
«Несмотря на все попытки государства предложить населению диспансеризаци или предотвратить развитие хронических заболеваний, найти качественное обслуживание у частников почти нереально», — считает эксперт.
Сегодня частная медицина ушла далеко вперед. Врачи превентивной медицины сейчас стараются работать на предупреждение генетических заболеваний. В частных клиниках, например, присутствует оборудования для развития адаптационных ресурсов организма, которые могут предупредить преждевременное старение, а также сопроитвление организма вирусным нагрузкам.
По словам сотрудника станции скорой медицинской помощи Сергея Алексеева, популярность частной медицины в том числе обусловлена и «эффектом СВО».
«Я еще не ознакомился со статистикой, однако по ощущениям, многим людям сейчас необходима медицинская помощь. Рядом с моей работой находится военный госпиталь, каждый день я вижу пациентов с последствиями ранений, которые туда направляются. Многие из них — без рук, без ног, либо на костылях… В магазинах они покупают много еды и алкоголя. В ближайшее время многим из них будет нужна помощь и реабилитация, причем, как физическая, так и психологическая», — поясняет фельдшер.
Сегодня большинство россиян с психологическими проблемами и зависимостями стараются обходить госклиники, дабы не ограничивать себя в различных правах, например, при продлении водительского удостоверения.
Поэтому многие и идут в частные клинки, чтобы их анонимность была гарантирована и никто не лишал социальных привелегий.
Что же касается физической реабилитации, то многие отечественные протезы нередко уступают по качеству импортным аналогам. Последние можно найти далеко не везде, даже через социальное страхование и систему ОМС. Поэтому и тратиться людям придется больше.