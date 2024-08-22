Траты россиян на лечение резко подскочили

«Я еще не ознакомился со статистикой, однако по ощущениям, многим людям сейчас необходима медицинская помощь. Рядом с моей работой находится военный госпиталь, каждый день я вижу пациентов с последствиями ранений, которые туда направляются. Многие из них — без рук, без ног, либо на костылях… В магазинах они покупают много еды и алкоголя. В ближайшее время многим из них будет нужна помощь и реабилитация, причем, как физическая, так и психологическая», — поясняет фельдшер.