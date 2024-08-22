В ходе СВО погиб награжденный Орденом Мужества Владислав Мелехин из Очёра

Владислав Николаевич родился 2 августа 1973 года в поселке Павловском. Он был старшим ребенком в семье. Сначала жил в Тюменской области, окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию и получил специальность инженер-строитель. После учебы стал работать в Новом Уренгое в управлении магистральных газопроводов.