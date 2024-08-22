В ходе СВО погиб награжденный Орденом Мужества Владислав Мелехин из Очёра

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В Прикамье простились с погибшим 51-летним уроженцем Очерского городского округа Владиславом Мелехиным. Информацию об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Солодников на своей странице в соцсети Вконтакте.
Владислав Николаевич родился 2 августа 1973 года в поселке Павловском. Он был старшим ребенком в семье. Сначала жил в Тюменской области, окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию и получил специальность инженер-строитель. После учебы стал работать в Новом Уренгое в управлении магистральных газопроводов.
В июле 2023 мужчина пошел на военную службу по контракту. Погиб 13 октября 2023 в бою в селе Водяное Ясиноватского района в ДНР. Впоследствии был награжден Орденом Мужества посмертно.
Прощание с Владиславом Мелехиным состоялось 21 августа 2024 года.
СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Информация о гибели военнослужащих из Пермского края публикуется в соцсетях местных администраций, учебных заведений, на страницах представителей власти, а также родными и близкими. Точное число потерь не раскрывается.