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В Кизеле для эвакуированных организовали два пункта временного размещения

В Кизеле для эвакуированных жильцов организовали пункты временного размещения

22 августа 2024, 10:14
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Кизеле для эвакуированных организовали два пункта временного размещения

Разборы завалов продолжаются.

Для эвакуированных жильцов обрушившегося в Кизеле дома развернуты два пункта временного размещения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Работы по разбору завалов на месте взрыва бытового газа продолжаются. Пожарные проверяют квартиры — есть ли там люди. Всего в ликвидации последствий задействовано свыше 40 специалистов и 16 единиц техники.

ЧП произошло утром 22 августа по адресу, ул. Ленина, 34 Г в Кизеле. По предварительным данным, в четырехэтажном многоквартирном доме взорвался бытовой газ. Пострадал один человек, его жизнь вне опасности. Эвакуированы 26 человек, среди которых трое детей.

Подробную информацию о взрыве в жилом доме в Кизеле можно прочитать здесь.

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