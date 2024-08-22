В Кизеле для эвакуированных жильцов организовали пункты временного размещения

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Для эвакуированных жильцов обрушившегося в Кизеле дома развернуты два пункта временного размещения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
Работы по разбору завалов на месте взрыва бытового газа продолжаются. Пожарные проверяют квартиры — есть ли там люди. Всего в ликвидации последствий задействовано свыше 40 специалистов и 16 единиц техники.
ЧП произошло утром 22 августа по адресу, ул. Ленина, 34 Г в Кизеле. По предварительным данным, в четырехэтажном многоквартирном доме взорвался бытовой газ. Пострадал один человек, его жизнь вне опасности. Эвакуированы 26 человек, среди которых трое детей.
Подробную информацию о взрыве в жилом доме в Кизеле можно прочитать здесь.