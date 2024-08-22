В Кизеле для эвакуированных жильцов организовали пункты временного размещения

ЧП произошло утром 22 августа по адресу, ул. Ленина, 34 Г в Кизеле. По предварительным данным, в четырехэтажном многоквартирном доме взорвался бытовой газ. Пострадал один человек, его жизнь вне опасности. Эвакуированы 26 человек, среди которых трое детей.