В Кизеле разнесло часть дома после взрыва газа

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
В Кизеле произошел взрыв в жилом доме. На место выехал глава округа Андрей Родыгин, рассказали Properm.ru в приемной мэра.
Взрыв произошел утром 22 августа. По словам очевидцев, пострадал дом по ул. Ленина, 34. Причиной ЧП стал «хлопок газовоздушной смеси», пишет в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По словам главы региона, жителей пострадавших квартир эвакуируют. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим.
Краевые власти создали оперативный штаб. На место также выехали замглавы краевого правительства Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.