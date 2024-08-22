В Кизеле разнесло часть дома после взрыва газа

Взрыв произошел утром 22 августа. По словам очевидцев, пострадал дом по ул. Ленина, 34. Причиной ЧП стал «хлопок газовоздушной смеси», пишет в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По словам главы региона, жителей пострадавших квартир эвакуируют. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим.