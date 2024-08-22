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Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Перми в ночью 23 августа ограничат движение на пересечении улиц Уинской и Юрши

В Перми на одну ночь ограничат движение на перекрестке улиц Уинской и Юрши

22 августа 2024, 07:46
Фото: 1MI

В Перми в ночью 23 августа ограничат движение на пересечении улиц Уинской и Юрши

Власти рекомендуют заранее планировать маршрут поездок.

С 23:30 22 августа до 5:30 23 августа временно перекроют движение транспорта на перекрестке по ул. Уинская и Юрша. На участке дороги будет организовано поэтапное переключение движения, сообщили в пресс-службу

Мера введена для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по устройству покрытия, сообщили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

Власти Прикамья просят водителей заранее планировать свой маршрут.

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