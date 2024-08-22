В Перми на одну ночь ограничат движение на перекрестке улиц Уинской и Юрши

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
С 23:30 22 августа до 5:30 23 августа временно перекроют движение транспорта на перекрестке по ул. Уинская и Юрша. На участке дороги будет организовано поэтапное переключение движения, сообщили в пресс-службу
Мера введена для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по устройству покрытия, сообщили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.
Власти Прикамья просят водителей заранее планировать свой маршрут.