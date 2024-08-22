В Перми патрульные полицейские спасли из Камы тонущую девушку

Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Перми старший сержант полиции Игорь Мальцев и сержант полиции Эмиль Киндяшев услышали крик девушки. Полицейские поспешили на место происшествия и увидели, что пермячка стоит по грудь в воде и пытается выбраться из реки самостоятельно, но не может. Буны высотой около полутора двух метров, установленные для укрепления береговой линии, были слишком скользкими, чтобы взобраться наверх. Вокруг собрались прохожие, которые оказывали ей помощь, но безрезультатно.