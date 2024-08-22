В Перми патрульные полицейские спасли из Камы тонущую девушку

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В Перми во время вечернего дежурства на набережной Камы полицейские из ППС спасли из воды девушку. Подробности сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Перми старший сержант полиции Игорь Мальцев и сержант полиции Эмиль Киндяшев услышали крик девушки. Полицейские поспешили на место происшествия и увидели, что пермячка стоит по грудь в воде и пытается выбраться из реки самостоятельно, но не может. Буны высотой около полутора двух метров, установленные для укрепления береговой линии, были слишком скользкими, чтобы взобраться наверх. Вокруг собрались прохожие, которые оказывали ей помощь, но безрезультатно.
Игорь Мальцев воспользовался ремнем, как канатом, протянув его юной горожанке. Эмиль Киндяшев страховал коллегу. Совместными усилиями полицейским удалось вызволить девушку из водоема. На служебной машине правоохранители отвезли её в отдел полиции и позвонили родственникам.
Пострадавшей оказалась 16-летняя местная жительница. Она рассказала, что гуляла по берегу с подругой. Она спустилась к реке, поскользнулась на плитке и упала в воду. Сейчас жизни и здоровью пермячки ничего не угрожает, а её родители искренне поблагодарили сержантов за неравнодушие и помощь.