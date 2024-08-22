В Перми в «Ночь города» продлят работу общественного транспорта

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Для жителей Перми и гостей города в «Ночь города» продлят работу общественного транспорта, сообщили в официальном телеграм-канале юбилея города. Финальное событие летнего фестиваля «Город встреч» пройдет с 23 на 24 августа. Мероприятие состоится на эспланаде у Театра-Театра, на центральной набережной и в других локациях краевой столицы.
Ряд маршрутов продолжит работать с 00:00 до 02:00. Из центра можно будет уехать в каждый район Перми. Автобусы №1 и №74 будут отправляться от остановки «Универсам» в микрорайоны Садовый и Владимирский. В Индустриальный район можно добраться на автобусах маршрута №3 от остановки «Станция Пермь I», на маршруте №36 от «Автовокзала» и на маршрутах №10 и №72 от «Улицы Попова». От улицы Попова в микрорайон Заостровка через микрорайон Парковый отправляются маршруты №14 и №67.
На правобережную часть города будут курсировать автобусы маршрутов №6, №15, №20 и №53 от остановки «Улица Попова». Для поездок в Мотовилихинский, Орджоникидзевский и Свердловский районы пермяки могут воспользоваться автобусами №14, №50, №68, №81 от остановки «Пермский академический Театр-Театр», а также автобусами №32, №36 и №77 от ЦКР и Автовокзала.
Также, для поездок в Мотовилихинский район, пассажиры смогут воспользоваться трамваем №4, который будет следовать от остановки «Микрорайон Висим» по кольцу вокруг центра города, проходя по улицам Максима Горького, Революции, Борчанинова и Петропавловской, без заезда на конечную «Станция Пермь II».
В рамках «Ночи города» будет запущена дополнительная электричка «Пермь-II — Лёвшино — Пермь-II». Она отправится от Перми-II в 01:23, доедет до Лёвшино и вернётся обратно на Пермь-II к 02:40, пройдя через правый берег, станции Кабельная и Пермь-Сортировочная.
Во время «Ночи города» движение транспорта в центре будет временно ограничено.