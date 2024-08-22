В Перми в «Ночь города» продлят работу общественного транспорта

Ряд маршрутов продолжит работать с 00:00 до 02:00. Из центра можно будет уехать в каждый район Перми. Автобусы №1 и №74 будут отправляться от остановки «Универсам» в микрорайоны Садовый и Владимирский. В Индустриальный район можно добраться на автобусах маршрута №3 от остановки «Станция Пермь I», на маршруте №36 от «Автовокзала» и на маршрутах №10 и №72 от «Улицы Попова». От улицы Попова в микрорайон Заостровка через микрорайон Парковый отправляются маршруты №14 и №67.