В Прикамье более чем на рубль за неделю подорожал бензин высокооктановых марок

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
С 13 августа по 19 августа средняя стоимость автомобильного бензина в Пермском крае выросла на 15 коп. Сейчас за литр бензина жители региона платят 58 рублей 3 коп., на прошлой неделе — 57 рублей 88 коп, сообщает Росстат.
Цена литра АИ-92 не изменилась и составляет 53 рубля 31 коп. На 2 коп. подорожала марка АИ-95 с 58 рублей 1 коп. до 58 рублей 3 коп.
Самым серьезным стал рост цены бензина с октановым числом 98 и выше. За неделю стоимость АИ-98 увеличилась на 1 рубль 10 коп., составив 74 рублей 74 коп. вместо предыдущих 73 рублей 64 коп. Дизельное топливо подорожало на 1 коп., до 67 рублей 27 коп.
Пермский край до сих пор держит лидерство по стоимости топлива среди других регионов ПФО. Средняя стоимость литра в Приволжском федеральном округе — 56 рублей 8 коп. (рост на 13 коп.). Рост стоимости набирает обороты, на прошлой неделе цена литра прибавила 10 коп. В России стоимость автомобильного топлива выросла на 17 коп. достигнув 57 рублей 84 коп.