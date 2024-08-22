В Прикамье более чем на рубль за неделю подорожал бензин высокооктановых марок

Пермский край до сих пор держит лидерство по стоимости топлива среди других регионов ПФО. Средняя стоимость литра в Приволжском федеральном округе — 56 рублей 8 коп. (рост на 13 коп.). Рост стоимости набирает обороты, на прошлой неделе цена литра прибавила 10 коп. В России стоимость автомобильного топлива выросла на 17 коп. достигнув 57 рублей 84 коп.