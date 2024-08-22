properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

В Прикамье за неделю средняя цена литра бензина выросла на 15 копеек

В Прикамье более чем на рубль за неделю подорожал бензин высокооктановых марок

22 августа 2024, 04:54
Фото: Изображение Midjourney

В Прикамье за неделю средняя цена литра бензина выросла на 15 копеек

Средняя цена бензина превысила 58 рублей за литр.
Сюжет
Бензин

С 13 августа по 19 августа средняя стоимость автомобильного бензина в Пермском крае выросла на 15 коп. Сейчас за литр бензина жители региона платят 58 рублей 3 коп., на прошлой неделе — 57 рублей 88 коп, сообщает Росстат.

Цена литра АИ-92 не изменилась и составляет 53 рубля 31 коп. На 2 коп. подорожала марка АИ-95 с 58 рублей 1 коп. до 58 рублей 3 коп.

Самым серьезным стал рост цены бензина с октановым числом 98 и выше. За неделю стоимость АИ-98 увеличилась на 1 рубль 10 коп., составив 74 рублей 74 коп. вместо предыдущих 73 рублей 64 коп. Дизельное топливо подорожало на 1 коп., до 67 рублей 27 коп.

Пермский край до сих пор держит лидерство по стоимости топлива среди других регионов ПФО. Средняя стоимость литра в Приволжском федеральном округе — 56 рублей 8 коп. (рост на 13 коп.). Рост стоимости набирает обороты, на прошлой неделе цена литра прибавила 10 коп. В России стоимость автомобильного топлива выросла на 17 коп. достигнув 57 рублей 84 коп.

Читайте также:
Какие продукты резко подорожают к осени и почемуВ Пермском крае снова взлетели цены на бензин марки АИ-98Не опять, а снова. В Прикамье ускорился рост цен на бензин
#Экономика#Цены#Бензин#Цены растут#Потребительские цены#Цены на топливо
Подпишитесь
В Кизеле разнесло часть дома после взрыва газа
Сегодня, 06:55
Ждите солнца. Пермяков ожидает почти неделя тепла без дождей
Сегодня, 04:21
В Прикамье завершается ликвидация свалки площадью 17 га
Сегодня, 03:09
На кладбищах Перми готовят новые места для захоронений
Сегодня, 06:05
Власти Прикамья намерены перенести расходы на строительство моста в Перми на 2027 год
Сегодня, 03:47
Вчера пермская «Парма» разгромила ненастоящую сборную Колумбии
Сегодня, 05:25