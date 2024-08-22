В Прикамье завершается ликвидация свалки площадью 17 га

«Тело полигона высотой 20 метров и площадью 17 га было сформировано в течение года, проведены земляные работы по срезке пластов твердых коммунальных отходов, осуществлена их перепланировка, террасирование, проведены работы для уменьшения углов откосов. Обустроена шпунтовая стенка и система дренажа для сбора фильтрата, обустроен защитный экран из бентоматов для защиты полигона от проникновения влаги внутрь и система пассивной дегазации. По всей территории свалки пробурено 152 скважины для труб системы пассивной дегазации», — сообщили в Министерстве ЖКХ и благоустройства Прикамья.