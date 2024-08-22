В Прикамье завершается ликвидация свалки площадью 17 га

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
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Updated Сегодня, 03:12
В Березниках заканчивается рекультивация свалки в районе производственной площадки Бератон. Реализация проекта по восстановлению нарушенных земель проводится в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», сообщили в пресс-службе Правительства Прикамья со ссылкой на краевое МинЖКХ .
Работы по ликвидации свалки были осуществлены в два этапа: технический и биологический. Ранее глава Пермского края поставил перед региональным правительством задачу по уменьшению экологического ущерба, обусловленного захоронением отходов, и снижению экологических рисков от объектов накопленного вреда окружающей среде.
«Тело полигона высотой 20 метров и площадью 17 га было сформировано в течение года, проведены земляные работы по срезке пластов твердых коммунальных отходов, осуществлена их перепланировка, террасирование, проведены работы для уменьшения углов откосов. Обустроена шпунтовая стенка и система дренажа для сбора фильтрата, обустроен защитный экран из бентоматов для защиты полигона от проникновения влаги внутрь и система пассивной дегазации. По всей территории свалки пробурено 152 скважины для труб системы пассивной дегазации», — сообщили в Министерстве ЖКХ и благоустройства Прикамья.
В ближайшее время завершатся работы по устройству плодородного слоя грунта и посеву трав. Целью рекультивации свалки является устранение негативного воздействия недействующего полигона ТКО на окружающую среду. Полигон начали эксплуатировать с 1957 года. Объем захороненных отходов — 1 млн 10 тыс. тонн.
Сейчас в Пермском крае идет ликвидация еще двух крупных свалок в Соликамске и Кунгуре.