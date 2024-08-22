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В Березниках завершается рекультивация свалки площадью 17 га

В Прикамье завершается ликвидация свалки площадью 17 га

22 августа 2024, 03:09
Фото: Правительство Пермского края

В Березниках завершается рекультивация свалки площадью 17 га

Проект по восстановлению нарушенных земель проводится в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
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Кунгур

В Березниках заканчивается рекультивация свалки в районе производственной площадки Бератон. Реализация проекта по восстановлению нарушенных земель проводится в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», сообщили в пресс-службе Правительства Прикамья со ссылкой на краевое МинЖКХ .

Работы по ликвидации свалки были осуществлены в два этапа: технический и биологический. Ранее глава Пермского края поставил перед региональным правительством задачу по уменьшению экологического ущерба, обусловленного захоронением отходов, и снижению экологических рисков от объектов накопленного вреда окружающей среде.

«Тело полигона высотой 20 метров и площадью 17 га было сформировано в течение года, проведены земляные работы по срезке пластов твердых коммунальных отходов, осуществлена их перепланировка, террасирование, проведены работы для уменьшения углов откосов. Обустроена шпунтовая стенка и система дренажа для сбора фильтрата, обустроен защитный экран из бентоматов для защиты полигона от проникновения влаги внутрь и система пассивной дегазации. По всей территории свалки пробурено 152 скважины для труб системы пассивной дегазации», — сообщили в Министерстве ЖКХ и благоустройства Прикамья.

В ближайшее время завершатся работы по устройству плодородного слоя грунта и посеву трав. Целью рекультивации свалки является устранение негативного воздействия недействующего полигона ТКО на окружающую среду. Полигон начали эксплуатировать с 1957 года. Объем захороненных отходов — 1 млн 10 тыс. тонн.

Сейчас в Пермском крае идет ликвидация еще двух крупных свалок в Соликамске и Кунгуре.

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#Пермский край#Тко#Березники#Отходы#Кунгур#Свалка#Соликамск#Окружающая среда#Полигон#Рекультивация#Бератон#Федеральный проект#Чистая страна#Нацпроект Экология#МинЖКХ#Экологический ущерб
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