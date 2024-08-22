properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Причиной взрыва в многоэтажке в Пермском крае стал демонтаж газовой плиты

В Следкоме назвали предположительную причину взрыва в многоэтажке в Кизеле

22 августа 2024, 15:42
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Причиной взрыва в многоэтажке в Пермском крае стал демонтаж газовой плиты

Поиски одного мужчины продолжаются.

В Следкоме назвали предварительные причины взрыва в Кизеле. ЧП вызвали действия двух мужчин, сообщают в ведомстве.

Следствием предварительно установлено, что 22 августа двое жильцов квартиры, расположенной в многоквартирном доме в Кизеле, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту. В результате произошла утечка газовоздушной смеси, которая воспламенилась. Как следствие, одному из жильцов квартиры причинены травмы, он госпитализирован. Поиски второго мужчины продолжаются.

Следователями и следователями — криминалистами с участием специалистов продолжается осмотр места происшествия. В управляющей компании, обслуживающей дом, производятся обыски.

Следственным управлением СК России по Пермскому краю по факту обрушения части многоквартирного дома в Кизеле возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину доложить о первоначально установленных обстоятельствах по уголовному делу. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

В Кизеле после взрыва в жилом доме из-под завалов достали двух котов. Животных передали хозяевам.

Читайте также:
В Перми ночью подожгли жилой дом, пострадала женщинаЗа полгода непотушенные сигареты привели к гибели более 30 жителей ПрикамьяВ Кузбассе сгорел дом местного жителя, попавшего в реанимацию
#Происшествия#Мчс#Кизел
Подпишитесь
Процесс банкротства «Белкомура» может завершиться этой осенью
Сегодня, 12:10
Брат последнего российского императора обвенчался в Перми. Фоторепортаж
Сегодня, 12:56
А так можно было?! И еще девять вопросов к скандалу вокруг сборной Колумбии в Перми
Сегодня, 07:17
В Перми в «Ночь города» продлят работу общественного транспорта
Сегодня, 10:48
А раньше можно было? В Спасо-Преображенском соборе запретили материться и выпивать
Сегодня, 08:13
Из-под завалов жилого дома в Кизеле спасли двух котов
Сегодня, 11:53