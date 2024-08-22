В Следкоме назвали предположительную причину взрыва в многоэтажке в Кизеле

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
В Следкоме назвали предварительные причины взрыва в Кизеле. ЧП вызвали действия двух мужчин, сообщают в ведомстве.
Следствием предварительно установлено, что 22 августа двое жильцов квартиры, расположенной в многоквартирном доме в Кизеле, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту. В результате произошла утечка газовоздушной смеси, которая воспламенилась. Как следствие, одному из жильцов квартиры причинены травмы, он госпитализирован. Поиски второго мужчины продолжаются.
Следователями и следователями — криминалистами с участием специалистов продолжается осмотр места происшествия. В управляющей компании, обслуживающей дом, производятся обыски.
Следственным управлением СК России по Пермскому краю по факту обрушения части многоквартирного дома в Кизеле возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину доложить о первоначально установленных обстоятельствах по уголовному делу. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
В Кизеле после взрыва в жилом доме из-под завалов достали двух котов. Животных передали хозяевам.