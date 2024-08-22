А раньше можно было? В Спасо-Преображенском соборе запретили материться и выпивать

Ограничения не накладываются на внутренние интерьеры храма, которые также будет возможно изучать в часы его работы. Однако теперь на территории собора нельзя будет курить, ругаться матом, распивать алкоголь. Фото и видеосъемку разрешат только после согласования с руководством храма. Кроме того, запретят парковку в непредназначенном месте и выгул домашних животных.