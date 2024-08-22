А раньше можно было? В Спасо-Преображенском соборе запретили материться и выпивать

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В Перми после перехода здания Кафедрального собора Спасо-Преображенского монастыря от галереи к епархии введут новые правила посещения объектов. Об этом стало известно из проекта приказа госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, пишет ИА «Текст» со ссылкой на источник.
Ограничения не накладываются на внутренние интерьеры храма, которые также будет возможно изучать в часы его работы. Однако теперь на территории собора нельзя будет курить, ругаться матом, распивать алкоголь. Фото и видеосъемку разрешат только после согласования с руководством храма. Кроме того, запретят парковку в непредназначенном месте и выгул домашних животных.
Как следует из текста проекта, в Спасо-Преображенском монастыре также проведут реставрацию интерьеров и иконостаса до 30 декабря 2030 года.
Ранее в здании собора начали реконструкцию, начали менять перегородки и восстанавливать исторический интерьер.