В центре Перми развернули 60-метровый флаг России

Posted Вчера, 13:50
Published Вчера, 13:50
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
В краевой столице в День Государственного флага РФ развернули 60-метровое полотно российского триколора. Патриотический флешмоб посетили более пятисот человек. В том числе, члены регионального отделения и сторонники партии «Единая Россия», а также активисты «Молодой Гвардии», сотрудники краевого ГУ МЧС и члены общественных организаций «Победа» и «Движение Первых», пишет «Коммерсант Прикамье»
В честь открытия мероприятия с приветственным словом выступили руководитель регионального исполкома «Единой России» Станислав Швецов, заместитель секретаря реготделения партии Василий Кузнецов и исполняющий обязанности руководителя реготделения «Молодой Гвардии» участник СВО Леонид Новохатский.
«Флаг России — один из главных символов единства нашей страны, народа, а также национальности, веры и места жительства. Сегодня День Государственного флага России отмечают и жители новых территорий. В том числе, десятки наших сограждан в ДНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Российский флаг для них — знак нерушимой дружбы всего народа России, а также знак солидарности и крепкой поддержки», — заявил первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев.