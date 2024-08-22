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Published Вчера, 13:50

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Updated Сегодня, 09:53

В центре Перми развернули 60-метровый флаг России

В центре Перми развернули 60-метровый флаг России

22 августа 2024, 13:50
Фото: Пресс-служба пермского отделения партии «Единая Россия»
Торжественное мероприятие посетили более пятисот человек.

В краевой столице в День Государственного флага РФ развернули 60-метровое полотно российского триколора. Патриотический флешмоб посетили более пятисот человек. В том числе, члены регионального отделения и сторонники партии «Единая Россия», а также активисты «Молодой Гвардии», сотрудники краевого ГУ МЧС и члены общественных организаций «Победа» и «Движение Первых», пишет «Коммерсант Прикамье»

В честь открытия мероприятия с приветственным словом выступили руководитель регионального исполкома «Единой России» Станислав Швецов, заместитель секретаря реготделения партии Василий Кузнецов и исполняющий обязанности руководителя реготделения «Молодой Гвардии» участник СВО Леонид Новохатский.

«Флаг России — один из главных символов единства нашей страны, народа, а также национальности, веры и места жительства. Сегодня День Государственного флага России отмечают и жители новых территорий. В том числе, десятки наших сограждан в ДНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Российский флаг для них — знак нерушимой дружбы всего народа России, а также знак солидарности и крепкой поддержки», — заявил первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев.

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#Пермь#Мчс#Россия#Патриотизм#Единая россия#Василий кузнецов#Флаг#Молодая Гвардия#День государственного флага#Торжественное мероприятие#Движение Первых#Станислав Швецов#Леонид Новохатский
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