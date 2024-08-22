В центре Перми развернули 60-метровый флаг России

«Флаг России — один из главных символов единства нашей страны, народа, а также национальности, веры и места жительства. Сегодня День Государственного флага России отмечают и жители новых территорий. В том числе, десятки наших сограждан в ДНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Российский флаг для них — знак нерушимой дружбы всего народа России, а также знак солидарности и крепкой поддержки», — заявил первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев.