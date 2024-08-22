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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

С 24 по 26 августа будет перенаправлен пермский автобус №22

В выходные один из автобусных маршрутов Перми будет перенаправлен

22 августа 2024, 14:45
Фото: properm.ru

С 24 по 26 августа будет перенаправлен пермский автобус №22

Причина изменения маршрута — ремонтные работы.

Автобус маршрута №22 с 24 по 26 августа будет перенаправлен на улицу Вильямса вместо улиц Писарева, Маршала Толбухина и Кабельщиков. Об этом сообщает телеграм-канал «Пермский транспорт».

Причина — ремонтные работы на улице Маршала Толбухина.

Для жителей Перми и гостей города в «Ночь города» продлят работу общественного транспорта, сообщили в официальном телеграм-канале юбилея города. Финальное событие летнего фестиваля «Город встреч» пройдет с 23 на 24 августа. Мероприятие состоится на эспланаде у Театра-Театра, на центральной набережной и в других локациях краевой столицы.

Ряд маршрутов продолжит работать с 00:00 до 2:00.

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#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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