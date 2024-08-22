В выходные один из автобусных маршрутов Перми будет перенаправлен

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
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Updated Сегодня, 14:46
Автобус маршрута №22 с 24 по 26 августа будет перенаправлен на улицу Вильямса вместо улиц Писарева, Маршала Толбухина и Кабельщиков. Об этом сообщает телеграм-канал «Пермский транспорт».
Причина — ремонтные работы на улице Маршала Толбухина.
Для жителей Перми и гостей города в «Ночь города» продлят работу общественного транспорта, сообщили в официальном телеграм-канале юбилея города. Финальное событие летнего фестиваля «Город встреч» пройдет с 23 на 24 августа. Мероприятие состоится на эспланаде у Театра-Театра, на центральной набережной и в других локациях краевой столицы.
Ряд маршрутов продолжит работать с 00:00 до 2:00.