В выходные один из автобусных маршрутов Перми будет перенаправлен

Для жителей Перми и гостей города в «Ночь города» продлят работу общественного транспорта, сообщили в официальном телеграм-канале юбилея города. Финальное событие летнего фестиваля «Город встреч» пройдет с 23 на 24 августа. Мероприятие состоится на эспланаде у Театра-Театра, на центральной набережной и в других локациях краевой столицы.